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Bayraklı'da parklara kauçuk zemin

24 dakika önce

Bayraklı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Bayraklı genelindeki parklarda geniş çaplı revizyon çalışması başlattı.

Bayraklı'da parklara kauçuk zemin, System.String[]

Bayraklı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Bayraklı genelindeki parklarda geniş çaplı revizyon çalışması başlattı. Ekipler bu kapsamda 40'a yakın parkta oyun grubu ve spor aletleri zeminlerini toplamda 6 bin metrekarelik kauçukla döşeyecek.


Koruyucu özelliği, esnekliği ve darbe emiciliği sayesinde düşme veya darbe sonucu oluşabilecek yaralanmaların önlemesi amacıyla park oyun gruplarının ve spor aletlerinin zeminlerine Bayraklı Belediyesi tarafından kauçuk döşeniyor. Bu kapsamda yapılan çalışmaların ilki Manavkuyu Mahallesi Vedat Saatçiler Parkı'nda bulunan oyun grubunun 288 metrekarelik zemininde uygulandı. Toplamda 6 bin metrekarelik kauçuk Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin belirlediği 40'a yakın parkta döşenecek.


Revizyon çalışmaları da yapılacak


Çocukların daha sağlıklı ve modern parklarda oynayabilmeleri için kauçuk zemin kaplama çalışmalarının ihtiyaç duyulan 40 parkta gerçekleştirileceğini vurgulayan Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, çalışmaların sadece zeminle sınırlı kalmayacağını aynı zamanda parkların birçoğunda revizyon çalışmalarının da yapılacağını belirtti. - İZMİR

Bayraklı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 10:36 Kaynak: İHA
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