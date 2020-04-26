Bayraklı'da Ramazan dayanışması - Son Dakika
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Bayraklı'da Ramazan dayanışması

6 saat önce

Ramazan ayında vatandaşların yanında olan Bayraklı Belediyesi ekipleri, ihtiyaç sahibi ailelere 4 çeşit yemekten oluşan Ramazan menüsü ulaştırılarak günde ortalama 500 kişiye yemek dağıtılıyor.

Bayraklı'da Ramazan dayanışması, System.String[]

Ramazan ayında vatandaşların yanında olan Bayraklı Belediyesi ekipleri, ihtiyaç sahibi ailelere 4 çeşit yemekten oluşan Ramazan menüsü ulaştırılarak günde ortalama 500 kişiye yemek dağıtılıyor.


Korona virüsü salgını dolayısıyla sosyal yardımlara hız veren Bayraklı Belediyesi, Ramazan ayının ilk gününden itibaren çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Gece gündüz ihtiyaç sahibi ailelere ulaşan ekipler, gıda kolisi ve Ramazan menüsü dağıtıyor. 4 çeşit yemekten oluşan Ramazan paketinde; çorba, 1 etli ana yemek, pilav ya da makarna, ekmek, su, hurma ve tatlı yer alıyor. Ramazan ayı boyunca devam edecek uygulama kapsamında her gün ortalama 150 haneyi ziyaret ederek, 500 kişiye ulaşan ekipler, toplamda 10 bin kişilik iftar paketi dağıtacağını bildirdi.


Öte yandan, ihtiyaç sahibi aileleri titizlikle belirleyerek, bu zor günlerde kimseyi incitmeden, kırmadan yardımlarını sürdüren belediye, dar gelirli ailelere ayrıca erzak kolileri dağıtmaya da devam ediyor. - İZMİR

Bayraklı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.04.2020 10:46 Kaynak: İHA

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