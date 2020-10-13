Bayraklı'da sabah yoga akşam zumba - Son Dakika

Bayraklı Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen spor etkinlikleri kapsamında başlatılan ücretsiz zumba ve yoga dersleri devam ediyor. Sosyal mesafe kurallarına uyularak açık havada gerçekleştirilen eğitimlerde katılımcılar; hem spor yapıyor, hem de eğleniyor.

Pandemi sürecinde de çalışmalarını aksatmadan sürdüren Bayraklı Belediyesinin, açık alanlardaki aktiviteleri 7'den 70'e birçok sporseveri parklarda buluşturuyor. Sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyan sporseverler, Spor İşleri Müdürlüğünün organize ettiği zumba ve yoga etkinlikleriyle sosyalleşiyor, müzik eşliğinde spor yaparak eğleniyor.

Haftalık ders programı

1 Kasım'a kadar sürecek etkinliklerde yoga dersleri hafta içi her gün 08.00'da, zumba dersleri de 18.00'da başlayacak. Pazartesi Manavkuyu Muammer Aksoy Parkı, salı Soğukkuyu Mahallesi Zeytinlik Parkı, çarşamba Osmangazi Mahallesi Yüzbaşı İbrahim Hakkı Caddesi Paten Parkı, perşembe Fuat Edip Baksı Mahallesi, 75. Yıl Mahallesi Teras Park, cuma: Manavkuyu Öğretmenevi yanındaki park, ayrıca hafta içi her gün Şehit Ümit Boz Spor Tesisinde de 08.00'da yoga, 18.00'da zumba dersleri devam ediyor.

Hafta sonu etkinliği Gümüşpala'da

Bayraklı Belediyesi, Spor İşleri Müdürlüğü aracılığıyla etkinliklerine hafta sonu da devam edecek. Bu kapsamda vatandaşların talepleri doğrultusunda 18 Ekim Pazar günü saat 18.00'dan Gümüşpala Halı Sahasında ücretsiz zumba etkinliği düzenlenecek. Detaylı bilgiye 0232 371 23 00 telefon numarasından ulaşılabilecek. - İZMİR