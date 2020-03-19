Bayraklı'da şehitler anıtı yenilendi - Son Dakika
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Bayraklı'da şehitler anıtı yenilendi

6 saat önce

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, Şehit Ümit Boz Spor Tesisleri önündeki şehitler anıtı ve anı duvarını yeniledi.

Bayraklı'da şehitler anıtı yenilendi, System.String[]

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, Şehit Ümit Boz Spor Tesisleri önündeki şehitler anıtı ve anı duvarını yeniledi. Bayraklılı 60 şehidin ismini taşıyan anıt baştan tasarlanarak, yeni görünüme kavuşturuldu.


2011 yılında şehit ailelerinin izniyle açılışı yapılan ve o dönemde 36 şehidin isminin bulunduğu Şehit Ümit Boz Spor Tesisleri önündeki şehitler anıtına son şehitlerin isimleri eklendi. 100 metrekarelik dev Türk bayrağının da dalgalandığı anıtın üzerine "Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır! Bu anıt vatan uğruna canlarını feda eden bütün şehitlerimizin anısına ithaf edilmiştir" yazıldı.


Anı duvarında bulunan 60 şehidin fotoğrafları, isim ve rütbelerinin üzerinde ise "Onlar ölmediler, can verdiler bu vatana, bugüne ve yarınlara" yazısı yer aldı.


Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal da, anıtı yenilediklerini ifade ederek, "Şehitlerimiz bizim önceliğimiz. Onlar onurun en yücesine sahip ve en iyi şekilde hatırlanmayı hak ediyorlar. Bu amaçla anıtımızı yeniledik, son şehitlerimizin isimlerini ekledik. Diliyorum ki, bir başka şehidimizin adını daha bu anıta yazmak zorunda kalmayız. Barışın hakim olduğu, çocuklarımızın özgürce yaşayabildiği güzel yarınlar diliyorum" dedi. - İZMİR

Bayraklı, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 01:43 Kaynak: İHA

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