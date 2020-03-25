Bayraklı'da sokaklar yıkanıp dezenfekte edildi - Son Dakika
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Bayraklı'da sokaklar yıkanıp dezenfekte edildi

6 saat önce

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, korona virüsü tedbirleri kapsamında ana caddeler, sokak ve kaldırımlar yıkanarak dezenfekte edildi.

Bayraklı'da sokaklar yıkanıp dezenfekte edildi, System.String[]

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, korona virüsü tedbirleri kapsamında ana caddeler, sokak ve kaldırımlar yıkanarak dezenfekte edildi.


Kentin cadde ve sokaklarını periyodik olarak sabunlu sularla yıkayıp temizleyen Bayraklı Belediyesi, korona virüsü tehdidine karşı önlemlerini artırdı. İlk etapta, 30 kişilik ekiple tüm oyun parkları, okullar, ibadethaneler, spor tesisleri, yurtlar ve kamu binaları dezenfekte edildi.


Vatandaşların toplu halde bulunduğu mekanların kapatılması üzerine, temizlik çalışmalarını açık alanlarda yoğunlaştıran ekipler, ana arterlerin yanı sıra sokak ve kaldırımları da dezenfektanlı sularla yıkadı. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, çalışmalar kapsamında çöp konteynerlerinin yanı sıra ilçedeki tüm otobüs, minibüs ve taksi duraklarını da dezenfektanlarla temizledi.


Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, korona virüsü riskine karşı belediyenin tüm imkanlarını seferber ettiklerini belirterek, "Rutin olarak yaptığımız temizlik çalışmalarımızı ek önlemlerle artırdık. Kentimizin cadde ve sokaklarını periyodik olarak dezenfekte ediyoruz. Belediye olarak üzerimize düşen ne varsa, tüm gücümüzle yerine getiriyoruz. Vatandaşlarımızdan da bu süreçte evlerinde kalmalarını rica ediyoruz" dedi. - İZMİR

Bayraklı, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 02:28 Kaynak: İHA

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