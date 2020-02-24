Bayraklı Belediyesi Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge) Müdürlüğü ile İhtiyaç Haritası Platformu tarafından hazırlanan program kapsamında, Bayraklı'da "Sosyal Kooperatifçilik Eğitimi" verileceği belirtildi.



Bayraklı Belediyesi, internet üzerinden yapılan bağışlarla ihtiyaç sahiplerine ulaşma imkanı sağlayan İhtiyaç Haritası ile iş birliği yaparak, eğitim semineri düzenliyor. 'Sosyal Kooperatifçilik' başlıklı program kapsamında, sosyal ve ekonomik örgütlenme, örneklerle vaka incelemesi, yeni nesil kooperatifçilik, iletişim ve dijital pazarlama, dijital mecrada kooperatif görünürlüğü, etkili dijital pazarlama teknikleri gibi eğitimler verilecek.



Birlik olmanın ve dayanışmanın önemine dikkat çekilecek etkinlikte, kooperatiflerle gençlerin ve kadınların üretime katılmalarının sağlanması amaçlanıyor. Eğitim seminerine katılmak isteyenlerin, 20 Mart tarihine kadar Ar-Ge Müdürlüğüne başvurabileceği, ücretsiz etkinlik sonunda katılımcılara sertifika verileceği kaydedildi. 25- 27 Mart tarihleri arasındaki etkinlik Osmangazi Hizmet Binası Konferans Salonunda saat 10: 00'da başlayacak. Katılımcı sayısının sınırlı olduğu eğitime katılmak isteyenler, 20 Mart'a kadar Ar-Ge Müdürlüğü'ne başvurabilecek.



Belediye olarak kooperatifçiliğe verdikleri öneme değinen Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Bu konuda eğitimlerimiz sürecek. Kooperatifçilik ile ilgili projeler, çalıştaylar ve paneller düzenlemeyi düşünüyoruz. Bu kapsamda her alanda örgütlü, bilinçli ve bir arada olmanın gücüne inanan topluluklar olmalı. Kooperatifçilik anlayışının temelinde birlik ve beraberlik var ve bu alanda tüm kurumlarla işbirliğine hazırız" dedi. - İZMİR