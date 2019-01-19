Son Dakika Haberleri: Bayraklı'da Tiyatro Festivali

Bayraklı'da Tiyatro Festivali

1 saat önce

Bayraklı Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen 'tiyatro festivali' birbirinden güzel oyunlarla minik öğrencileri yine tiyatro ile buluşturacak.

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Bayraklı Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen 'tiyatro festivali' birbirinden güzel oyunlarla minik öğrencileri yine tiyatro ile buluşturacak. Sömestr boyunca her hafta cumartesi ve pazar günleri farklı bir çocuk oyununun sahneleneceği festival 19 Ocak'ta başlayacak.

Bayraklı Belediyesi tiyatro festivali ile her yıl binlerce çocuk, sahnelenen tiyatro oyunlarıyla hikayelerin sihirli yolculuğuna çıkıyor. Cumartesi ve pazar günleri saat 12.00 ve 14.00 seanslarıyla çocuklarla kültür merkezlerinde bir araya gelecek tiyatrocular, izleyenlere eğlenceli dakikalar yaşatacak. Sömestr tatili boyunca sürecek ücretsiz tiyatro gösterileri kapsamında; 19 Ocak Cumartesi İhsan Alyanak Kültür Merkezinde "Yağmuru sevmeyen çocuk", 20 Ocak Pazar 75'inci Yıl Kültür Merkezinde "Obez Kral", 26 Ocak Cumartesi Postacılar İsmet İnönü Kültür Merkezinde "Altın Kalpli Fil" ve 27 Ocak Pazar günü de İhsan Alyanak Kültür Merkezinde "Mutluluk Ormanı" adlı tiyatro oyunları sahnelenecek.

Eğlenerek öğrenecekler

Çocuklara bu yıl da eğlenceli ve öğretici güzel bir sömestr eğlencesi sunacaklarını belirten Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, "Yarıyıl tatili için hazırladığımız programlar içerisinde kurslar, müze gezileri, eğitim seminerleri var. Tiyatro festivali de her yıl yaptığımız ve gelenek haline getirdiğimiz bir etkinlik. Biz bu tür organizasyonlarla çocuklarımızın sosyal ve kültürel gelişimlerine destek olmaya çalışıyoruz. Bu kapsamda hazırladığımız programlarla çocuklarımız sömestr boyunca keyifli dakikalar geçirecek" dedi. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 11:34 Kaynak: İHA

Bayraklı, Güncel
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