Bayraklı'da vatandaşa telefonla psikolojik destek - Son Dakika

Bayraklı Belediyesi, korona virüs nedeniyle uzun süredir evlerinden çıkamayan, ekonomik ve sosyal açıdan sıkıntılı günler yaşayan vatandaşları yalnız bırakmıyor. Belediyede görevli psikolog ve sosyologlar, salgın sürecinde ailevi sorunlar yaşayan vatandaşlara telefonla hizmet veriyor. Danışmanlık hizmeti almak isteyen vatandaşlar, hafta içi mesai saatleri arasında destek hattını arayarak, hizmetten faydalanabiliyor.



Bayraklı Belediyesi, daha önce yüz yüze gerçekleştirdiği aile ve psikolojik danışmanlık hizmetlerini, salgın süresince telefon aracılığıyla veriyor. Sosyal yaşantının kısıtlanması, çocukların okula gidememesi ve salgınla ilgili kaygılar yaşayan vatandaşlar, görevli danışmanlardan destek alıyor. Eğitimlerini sürdüremeyen ya da etkinliklere katılamayan engelliler de psikolojik danışmanlık hizmetinden yararlanabiliyor. Bayraklı Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen uygulama hafta içi 10.00-12.30 ve 13.00-17.30 saatleri arasında Sosyolog Sibel Özel ile Psikolog Gülhan Ayaz tarafından yürütülüyor. Vatandaşlar, sorunlarına yanıt bulmak için destek hattının 0538 041 34 57 veya 0538 041 29 04 telefon numaralarından danışmanlara direkt ulaşabiliyor. - İZMİR