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Bayraklı'da velilere "Dijital Farkındalık Eğitimi" verildi - Son Dakika

Bayraklı'da velilere "Dijital Farkındalık Eğitimi" verildi

17.02.2022 19:42
Bayraklı'da velilere "Dijital Farkındalık Eğitimi" verildi

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen "Veli Akademisi" kapsamında öğrenci velilerine yönelik "Dijital Çağda Ebeveyn Olmak/Ebeveynler için Dijital Farkındalık Eğitimi" gerçekleştirildi.

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen "Veli Akademisi" kapsamında öğrenci velilerine yönelik "Dijital Çağda Ebeveyn Olmak/Ebeveynler için Dijital Farkındalık Eğitimi" gerçekleştirildi.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Bayraklı Rehberlik ve Araştırma Merkezinin desteği ile gerçekleştirilen eğitimde, Anadolu Üniversitesi Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi uzmanlarından İrem Ebru Yıldırım Sen, katılımcılara, dijital okuryazarlık konularında bilgi verdi.

Eğitimde velilere, çocukların zararlı içeriklerden nasıl korunabileceği konularında öneriler sunuldu.

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milli eğitim bakanlığı, Anadolu Üniversitesi, Araştırma, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bayraklı'da velilere 'Dijital Farkındalık Eğitimi' verildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bayraklı'da velilere "Dijital Farkındalık Eğitimi" verildi - Son Dakika
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