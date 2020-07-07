Bayraklı'da yan yatan bina onayın ardından yıkılacak - Son Dakika

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, yan yattığı tespit edilerek şubat ayında tahliye edilen binanın, tapu müdürlüğünün onayının ardından belediye ekiplerince yıkılacağı ifade edildi.



Bayraklı'da, vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine ilgili ekiplerce tespit edilen Fuat Edip Baksı Mahallesi 151 numaralı adresteki 7 katlı yan yatan bina, yıkım için son onayı bekliyor. 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 39. maddesine göre Bayraklı Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, tehlike arz eden yapıdaki çalışmalarını tamamladı. Zabıta ekipleri aracılığıyla geçtiğimiz aylarda binadaki 22 daire ve 1 dükkan tahliye edildi.



6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanuna göre Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü, yıkım için gerekli prosedürü başlattı. Çalışmalar kapsamında Bayraklı Tapu Müdürlüğünden yıkım kararını kat maliklerine tebliğ etmesi istendi. Yasa gereği tebligatların tüm ev sahiplerine ulaşmasının ardından, riskli yapının bina onayı alınarak yıkım sürecinin başlayacağı ifade edildi. - İZMİR