Bayraklı'da yarıyıl tatili dolu dolu geçti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bayraklı'da yarıyıl tatili dolu dolu geçti - Son Dakika

Bayraklı'da yarıyıl tatili dolu dolu geçti

6 saat önce

Bayraklı Belediyesi, 2019-2020 eğitim ve öğretim yılının ilk dönemini tamamlayan öğrenciler için yarıyıl tatili boyunca çeşitli etkinlikler düzenledi.

Bayraklı'da yarıyıl tatili dolu dolu geçti, System.String[]

Bayraklı Belediyesi, 2019-2020 eğitim ve öğretim yılının ilk dönemini tamamlayan öğrenciler için yarıyıl tatili boyunca çeşitli etkinlikler düzenledi. Verimli zaman geçirerek eğlenen ve sosyalleşen çocuklar bol bol dans etti, müzikler eşliğinde şarkılar söyleyip oyunlar oynadı.


Bayraklı Belediyesi yarıyıl tatilinde öğrencileri unutmadı. Bayraklı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından hazırlanan programda yüzlerce çocuk kültür merkezlerinde düzenlenen aktivitelerde bir araya geldi. Postacılar İsmet İnönü Kültür Merkezinde tiyatro oyunuyla başlayan etkinlikler kapsamında Onur Mahallesi Atatürk Açık Hava Tiyatrosu ve Kültür Merkezinde de halat çekme, çuval yarışları gibi eğlenceli aktiviteler düzenlendi. Yüz boyama etkinliği ile çocukların gönüllerince şarkılar söyleyip, dans ettikleri programlara Bayraklı'nın tüm mahallelerinden yüzlerce çocuk katıldı.


Çocuklardan resim sergisi


75'inci yıl Kültür Merkezinde tatil boyunca resimler yapan, Hacivat-Karagöz figürlerinden kukla ve karton kutulardan sahne yapmayı öğrenen çocuklar etkinlik sonunda sergi açtı. Ailelerin yoğun ilgiyle gerçekleşen resim ve kukla sergisinde miniklerin heyecanı görülmeye değerdi.


Çocuk filmleri şenliği


Ayrıca İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan 'Çocuk filmleri şenliği' kapsamında ise; 'Kral Şakir' ile 'Bizim köyün şarkısı' adlı sinema film gösterimleri yoğun katılımla gerçekleşti. İhsan Alyanak Kültür Merkezindeki etkinlikte çocuklar hoşça vakit geçirdi. - İZMİR

Bayraklı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 10:59 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Her gün kendi mezar taşını görüyor
Sağlık Bakanı Koca'dan öğrencilere ve velilere koronavirüs uyarısı Yiyecek bulamayınca mahalleye inen domuzlar, markete girdi Son dakika: Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2020 17:10:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bayraklı'da yarıyıl tatili dolu dolu geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]