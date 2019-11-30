Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, spor kursiyeri kadınlarla kahvaltıda bir araya geldi. Seçim sürecindeki tüm vaatleri zaman içinde yerine getireceklerini söyleyen Başkan Sandal, "Güler yüzünüze, desteğinize ve yapıcı eleştirilerinize ihtiyacımız var. Tüm önerilerinizi, sıkıntılarınızı bize iletin. Bu kenti yalnız yönetmek istemiyoruz. Bu kentin, çocukların gençlerin ve kadınların omuzlarında yükselmesini istiyoruz. Göreceksiniz, Bayraklı'da yaşamak bir ayrıcalık olacak" dedi.



Bayraklı Teras Kafe'de düzenlenen etkinliğe Mansuroğlu Kadın Dünyası, Mustafa Kemal Atatürk ile Ekrem Akurgal spor salonları, Onur Mahallesi Atatürk Açık Hava Tiyatrosu ve İhsan Alyanak Kültür Merkezlerindeki pilates, zumba ve aerobik kurslarında eğitim alan kadınlar katıldı. İzmir'in en güzel ilçelerinden Bayraklı'da yaşamanın bir ayrıcalık olacağını vurgulayan Bayraklı Belediye Başkanı Serdal Sandal, ilçeyi dünyada tanınan bir marka haline getireceklerini ifade etti.



Hem projelerini anlatan hem de sorunları dinleyen Başkan Sandal, " Türkiye'nin en güzel kenti İzmir'de İzmir'in en güzel ilçesi Bayraklı'da yaşıyoruz. Sizin yüzlerindeki ışıltı bu kenti daha anlamlı, farklı ve güzel kılıyor. Tüm vatandaşlarımızın temel ihtiyaçları var. Mutlu, huzurlu olmak ve güvenli ortamda yaşamak istiyorlar. Hoşgörünün egemen olduğu bir kent, iyi yollar, sosyal donatı alanları, parklar, kültür merkezleri, yeni spor salonları ve bu işlerin biraz daha kaliteli ve kalifiye hale gelmesini istiyorlar. Bence siz bunların hepsini ve daha fazlasını hak ediyorsunuz. Biz ilk yılımızı iç yapılanmaya, kadrolarımızı kurmaya ve tasarruf kalemlerimizi artırmaya ayırdık. İş kalitemizi de biraz artırdıktan sonra seçim sürecinde verdiğimiz her vaadimizi yerine getireceğiz. Bizim Bayraklı'ya bir sözümüz var. Sadece sizin güler yüzünüze, desteğinize ve yapıcı eleştirilerinize ihtiyacımız var. Göreceksiniz; Bayraklılı olmak bir ayrıcalık olacak" diye konuştu.



"Eleştirilerinizi bize iletin"



Bayraklı'nın sadece İzmir ve Türkiye'de değil, dünyada tanınır hale geleceğini vurgulayan Başkan Sandal, "Göreceksiniz; Bornova ve Laka derelerini Porsuk Çayı gibi yaptığımızda, gondollarla orada gezdiğimizde, Smyrna Meydanını düzenlediğimizde, Altınyolu yer altına aldığımızda ve kentsel dönüşümü başlattığımızda dünyanın en modern kentlerinden birine girmiş olacağız. Gümüşpala'daki, Yamanlar'daki, Refik Şevket İnce Mahallesindeki vatandaşlarımız da çocuklarını huzurlu parklara gönderdiğinde biz gerçekten yeni bir kent kimliğine o zaman kavuşmuş olacağız. Sizden isteğimiz, bize güvenin, inanın ve yardımcı olun. Eleştirilerinizi sıkıntılarınızı bize iletin. Çünkü biz bu kenti yalnız başımıza yönetmek istemiyoruz. Bu kentin çocukların, gençlerin ve kadınların omuzlarında yükselmesini istiyoruz. Yaşamın her alanında gençlerimizin ve kadınlarımızın hep ön planda olmasını istiyoruz. Yardımınıza ve desteğinize ihtiyacımız var. Her şeyi vatandaş için yapacağız. Önümüzdeki yıl 10 kreşimizi hayata geçireceğiz, kadın kooperatifimizin çalışmaları bitmek üzere. Bizim kuracağımız kreşlerin standartları, bugün çocuğunuzu göndermek istediğiniz hayalinizdeki kreşlerin standartlarından çok daha yüksek olacak" dedi.



Bayraklı şantiye gibi



Bayraklı'nın birçok bölgesinin şantiye gibi olduğunu ve her alanda İzmir Büyükşehir Belediyesiyle iş birliği içinde çalışmaların sürdüğünü dile getiren Başkan Sandal ayrıca, "Büyükşehir Belediyemizle birlikte sokaklarımızda 400 bin tona yakın yama, 200 bin tona yakın da asfalt serimi yaptık. 10 parkımızı yeniledik, 5 yeni park yaptık, 50'ye yakın parkın altını kauçukla döşedik. Kalan 200 parkımızda da bu işlemi uygulayacağız, zaman içinde ne yapılması gerekiyorsa tüm eksiklerimizi tamamlayacağız" diye kaydetti. - İZMİR