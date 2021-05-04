Bayraklı'da yenileme seferberliği - Son Dakika

Bayraklı Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin ilçe sokaklarında ortaklaşa yürüttüğü yol yenileme çalışmaları, tam kapanma sürecinde de ara vermeden devam ediyor. Bu kapsamda ihtiyaç olan alanlara istinat duvarı ve merdiven yapılıyor, yollara kilit parke döşeniyor, bozulan kaldırımlar yenileniyor.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal'ın talimatıyla başlatılan yol-kaldırım düzenleme, bakım, onarım ve asfaltlama seferberliği tam kapanma uygulamasına rağmen hız kesmeden devam ediyor. Bayraklı'nın 24 mahallesinde, ihtiyaç olan yollara 35 bin metrekare daha kilit parke döşeneceği ifade edilirken, plan dahilinde bozulan yollar ve kaldırımlarda yenilenecek.

Vatandaşların yaşam standartlarını artırmak, kullanım olanaklarını iyileştirmek ve ilçeye modern görünüm kazandırmak için tam kapanma sürecinde de mesailerine devam eden ekipler, bu kapsamda Osmangazi 592/15 ve 17 sokakta, Muhittin Erener 2169 sokakta, Soğukkuyu 1847/10 sokakta çalışmalarını sürdürüyor.

İlçede ihtiyaç olan her mahallede imkanlar dahilinde kilit parke, bordür, istinat duvarı, merdiven, yol ve kaldırım yenileme işlemleri devam edecek.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Yol yenileme çalışmalarımız kapsamında tüm mahallelerimizde bozulan yollara büyükşehir belediyemizle birlikte 10 binlerce ton asfalt döktük, 10 binlerce metrekare kilit parke ve bordür döşedik. İlçemizde kimin ne sıkıntısı varsa, hangi mahallemizde ne gibi sorun varsa bize düşen görev her zaman orada olmak ve kalıcı çözümler bulmak. Vatandaşlarımızdan topladığımız vergileri hizmet olarak onlara geri iletmek ve ilçemizi güzel görünümlü, güvenli ve daha yaşanabilir hale getirmek öncelikli görevimiz" diye belirtti. - İZMİR