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Bayraklı'da Zabıta Haftası etkinlikleri

1 saat önce

Bayraklı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, 1-7 Ağustos tarihleri arasında bu yıl 63'üncüsü kutlanan Zabıta Haftası kapsamında çeşitli etkinlikler düzenledi.

Bayraklı'da Zabıta Haftası etkinlikleri, System.String[]
Bayraklı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, 1-7 Ağustos tarihleri arasında bu yıl 63'üncüsü kutlanan Zabıta Haftası kapsamında çeşitli etkinlikler düzenledi. Kızılay için kan bağışında bulunan zabıta ekipleri, Sevgi Yolu'nda esnafa karanfil dağıttı.

Bayraklı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Zabıta Haftasını yapılan bir dizi etkinlikle kutladı. Farkındalık oluşturmak ve kan bağışına dikkat çekerek ihtiyaç sahiplerine destek olmak isteyen zabıta memurları, Sevgi Yolu'ndaki Kızılay kan merkezinin mobil aracında kan bağışında bulundu. Daha sonra esnafı ziyaret eden Bayraklı Belediyesi Zabıta Müdürü Murat Koçak ve ekibi, vatandaşlarla sohbet ederek karanfil dağıttı.

Zabıta ekipleri, karanfil sürprizinin ardından; esnafı anlamak, daha iyi iletişim kurmak, yapıcı ve kalıcı çözümler üretebilmek için Osmangazi hizmet binasında düzenlenen iletişim eğitimine katıldı. İnsan ilişkileri uzmanı Görkem Başaran tarafından; etkili iletişim, ikna psikolojisi ve beden dili konuları hakkında eğitim semineri verildi.

Müdürlük personeli Zabıta Haftası kapsamında Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal ile de kahvaltılı toplantıda bir araya geldi. Tüm ekibin haftasını kutlayan Başkan Sandal, "Sizlerle birlikte olmak bizim için de onur verici. Sizlerle ilgili son bir kaç aydır aldığımız bilgiler bizleri mutlu ve memnun ediyor. Burada bence asıl önemli olan şey başkanlığın ve bürokrasinin ortaya koyduğu irade. Bu irade net ve düzgün olursa, sahadaki arkadaşlarımız da o kadar rahat ve o kadar net olur. Şundan emin olun görevinizin başındayken; nereye giderseniz gidin, işleminiz neyse, kanuna uygun bir halde ise, hiç bir Allah'ın kulu sizi o görevi yapmaktan alıkoyamaz. Kamu görevi neyse arkadaşlar girip, gereğini yapıp çıkacak. Tamamına eşit muamele yapacağız. O konuda rahat olun. Biz çalışan personelimizin arkasında duracağız. Siz bizim dışarıya açılan yüzümüzsünüz. Bütün siyasal yaşamımda da ömrümde de hep doğrunun ve haklının yanında oldum. Hiç geri adım atmadım" diye konuştu. - İZMİR
Zabıta Müdürlüğü, Bayraklı, Zabıta, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 11:27 Kaynak: İHA
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