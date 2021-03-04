Bayraklı'daki binaların yapı envanteri çıkarılacak - Son Dakika

Bayraklı'daki binaların yapı envanteri çıkarılacak

04.03.2021 17:14
Bayraklı'daki binaların yapı envanteri çıkarılacak, System.String[]

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer 30 Ekim depreminin ardından kenti afetlere karşı dirençli hale getirmek için planlanan yapı envanteri çalışmalarının ilk adımını attı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer 30 Ekim depreminin ardından kenti afetlere karşı dirençli hale getirmek için planlanan yapı envanteri çalışmalarının ilk adımını attı. Büyükşehir Belediyesi İnşaat Mühendisleri Odası ile protokol imzaladı. Protokol kapsamındaki çalışmalar Bayraklı'dan başlayacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi 30 Ekim depreminin ardından kritik bir çalışmaya imza attı. Sağlıklı ve güvenilir yaşam alanları oluşturmak için mevcut yapı stokunun envanterini çıkarma kararı alan Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi (İMO) ile protokol imzaladı. Depremden en çok etkilenen Bayraklı ilçesinin pilot bölge olarak belirlendiği protokolün imza törenine İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Başkanı Eylem Ulutaş Ayatar ile oda yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra Ege Şehir Planlama Yönetim Kurulu Başkanı Ali Onat Çetin, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Alim Murathan ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Suphi Şahin katıldı.

Törende konuşan Başkan Tunç Soyer, çalışmanın önemine vurgu yaparak hedeflerinin tüm İzmir'in yapı envanterini çıkarmak olduğunu söyledi. Başkan Soyer, "Taraflar bilsinler ki bu iş burada kalmayacak. Bu çalışmayı büyüteceğiz. Bu uzun bir yolculuk. İyi bir yol arkadaşlığı olacağını düşünüyorum" dedi.

Yapı envanteri çıkarılmasına yönelik çalışmalarda üniversitelerden yeni mezun genç mühendislerin değerlendirilmesini isteyen Başkan Soyer, "Bütün ihalelere genç mezunları değerlendirmeye yönelik bir madde koymayı hedefliyoruz. Çünkü akıl almaz bir tablo var. Çocuklar ciddi eğitimlerden geçiyor ve mezun olduktan sonra işsiz kalıyorlar. Olacak iş değil. Çok üzücü. Ne yaparsak az. Daha fazlasını yapmak lazım" diye konuştu.

İMO'dan Başkan Soyer'e teşekkür

İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Başkanı Eylem Ulutaş Ayatar da Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer'e genç mühendislere öncelik tanıdığı için teşekkür ederek, şunları söyledi: "Çalışmalarda ekip, iki inşaat mühendisinden oluşacak. Biri deneyimli diğeri ise daha genç bir meslektaşımız olacak. Bu arada teşekkür ediyorum. Çiğli Tramvayı ihalesinde duyarlılık gösterdiniz. Bu bizim için çok umut verici bir çalışma oldu. Türkiye'ye örnek oldu. Bundan sonra da tüm çalışmalarda, meslek alanımıza giren her konuda teknik destek sunmaya hazırız."

33 bin 100 bina incelenecek

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi arasında imzalanan protokol kapsamında Bayraklı'da mevcut yapı stokunun envanteri oluşturulacak. İlçedeki yaklaşık 33 bin 100 bina, deprem riski açısından değerlendirilecek. Yapı envanteri çalışması kapsamında arşiv incelemesi, saha gözlemi ve analiz süreçlerinden oluşan bir yöntem kullanılacak. Çalışmaların 200 gün içerisinde tamamlanması hedefleniyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bayraklı'daki çalışmaların tamamlanmasının ardından kent genelinde bulunan yaklaşık 869 bin yapının envanterini de oluşturmayı planlıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 30 Ekim depreminin ardından yol haritasını belirlemek için "İzmir Depremi Ortak Akıl Buluşması" ve "Afet Bilim Kurulu Toplantısı" düzenlemiş, bu toplantılarda yapı envanteri çıkarılmasına yönelik karar alınmıştı. - İZMİR

Bayraklı'daki binaların yapı envanteri çıkarılacak
Bayraklı'daki binaların yapı envanteri çıkarılacak

Büyükşehir Belediyesi, Tunç Soyer, İzmir, Ekim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bayraklı'daki binaların yapı envanteri çıkarılacak - Son Dakika


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