Bayraklı'daki O Bölgede Bakanlık İnceleme Başlattı

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, aşırı yağışlardan sonra evlerinin üzerinde bulunduğu kayalardan parçalar koparak düşmeye başlamasının ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, bölgede inceleme başlattı.

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, aşırı yağışlardan sonra evlerinin üzerinde bulunduğu kayalardan parçalar koparak düşmeye başlamasının ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, bölgede inceleme başlattı. Kayaların düştüğü bölge daha önce 'afete maruz alan' olarak ilan edilirken, kayaların üzerinde bulunan evlerin ise bu karar dışında kaldığı ortaya çıktı. Çiçek Mahallesi 2128/1 Sokak'ta oturan vatandaşların, evlerini üzerine yaptıkları kayalardan, aşırı yağışlardan sonra parçalar kopmaya başladı. Sokakta bulunan bir evin duvarı yıkılırken, çok sayıda evde de çatlaklar oluştu. Evleri yıkılma tehlikesi altındaki vatandaşlar ise bir an önce bu duruma çözüm bulunmasını istedi. DHA'nın haberinden sonra bugün bölgeye gelen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileri kayaların üzerindeki evlerde inceleme başlattı. Evlerin bulunduğu alanın 'afete maruz alan' olarak belirlenmesi ve vatandaşların mağduriyetinin giderilmesi için evlerdeki çatlaklar ve kaya tabakası incelenerek rapor tutuldu.







KAYANIN DÜŞTÜĞÜ ALAN AFET BÖLGESİ







Öte yandan kayaların yamaçtan düştüğü bölgede yıllar önce büyük bir kayanın bir evin üzerine düştüğü belirtildi. Bu olaydan sonra kayaların düştüğü alanın yapılan inceleme sonrasında 'afete maruz alan' olarak ilan edildiği ortaya çıktı. Kayaların üzerinde evlerin bulunduğu sokak ise bu kararın dışında kaldı. Zamanla yağan yağmur ve depremler nedeniyle kaya parçalarının düşmeye devam etmesi üzerine AFAD'ın evlerde oturan vatandaşlara, geçen yıl evlerini boşaltmaları için yazı gönderdiği belirtildi. Yetkililerden alınan bilgiye göre vatandaşların evlerini boşaltmaması ve tehlikenin sürmesi üzerine bölgenin hazırlanacak rapora göre 'afete maruz alan' olarak ilan edilebileceği ifade edildi.







Kayaların üzerindeki evinde 18 yıldır yaşadığını söyleyen Gülay Çiftçi, "Depremden ve yağışlardan sonra kayalar düşmeye başladı. Bugün bakanlıktan incelemeye geldiler. Biz daha önce belediyeye de başvurduk ama bize yardım etmediler. Sürekli beklememizi söylüyorlar. Belediye AFAD'ın üzerine atıyor. Biz burada tedirginiz. Bize yardım edilmesini istiyoruz. Buradan çıkmak istiyoruz" dedi. Kayaların düşmesi sonucu evinin duvarı yıkılan Binali Bahar ise "Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan incelemeye geldiler. Biz burada yaşamak istemiyoruz. Yani durumumuz bu. Bize bir yol göstersinler. Ona göre hareket edelim. Beklemeye devam ediyoruz. Annem hasta ve makineye bağlı olarak yaşıyor. İki günü başka yerde, iki gün başka yerde kalıyor. Yardım bekliyoruz" dedi.

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