Bayraklı'daki temel sorunlar kentsel dönüşümle çözülecek

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, mahalle ziyaretlerine Onur, Körfez ve Postacılar mahallelerinden başladı. Bayraklı'da önem arz eden konularla ilgili çalışmalara hızla başlandığını ifade eden Başkan Sandal, "İlçemizdeki temel sorunları biliyoruz. Tüm sıkıntılar kentsel dönüşümle birlikte tek tek çözülecek" dedi.



Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, mahalle ziyaretleri programı kapsamında bu haftaki ilk ziyaretini Onur Mahallesi'ne yaptı. Onur Mahallesi Muhtarı Hasan Aydemir'in; kentsel dönüşüm, kreş, park ve spor alanları taleplerini alan Başkan Sandal, mahalle sakinlerinin ihtiyaçlarına yanıt vermek için ilgili birimlere talimat verdi. Bayraklı'nın 5'inci büyük mahallesi olan Onur Mahallesi'nde taziye evi ve kreş ile ilgili çalışmaların sürdüğü müjdesini veren Sandal, Yamanlar, Nafiz Gürman, Gümüşpala'da da önceliklerinin kreş olduğunu dile getirdi.



"Amacımız; yoksul mahallelerdeki vatandaşın zenginleşmesi"



Tüm temel sorunların kentsel dönüşüm kapsamında hazırlanacak imar planlarının onaylanıp, çalışmaların başlamasıyla doğru bir plan dahilinde çözüme kavuşacağını ifade eden Başkan Sandal, "İhtiyaçları görüp, bütçemiz ölçeğinde yapabileceklerimizi önem sırasına göre belirleyeceğiz. Belediyenin gelirleri belli. Sosyal tesislerde, parklarımızda, oyun gruplarında, zeminlerde, kafeteryalarımızda, yollarda 6 aydır çalışmalar sürüyor. 256 çocuk parkının 220'sinin bakıma, yenilenmeye ihtiyacı var. Talimatlarımızı verdik. Süreç içinde, zamanla çözeceğiz. Asıl çalışmalar ise kentsel dönüşümle birlikte başlayacak. Vatandaşın, müteahhidin ve belediyenin kabul ettiği, üçlü bir formül geliştirip, büyükşehir belediyemizi de teminat olarak koymak zorundayız. Amacımız; yoksul mahallelerdeki vatandaşın zenginleşmesi" diye konuştu. Başkan Sandal, ziyareti sırasında kendisine kara kalemle çizdiği portresini hediye eden esnafa da teşekkür etti.



Körfez Mahallesi'ne sosyal tesis müjdesi



Ardından Körfez Mahallesi'ni ziyaret eden Sandal'a Muhtar Erdal Er, 22 maddelik ihtiyaçlar listesi sundu. Mahallede yapılacak sosyal tesis ile ilgili bilgiler aktaran Sandal, hazırlıklar tamamlandıktan sonra sosyal tesisin yapımına başlanacağı müjdesini verdi. Muhtar Er, istinat duvarı, yeni park ve spor alanları yapımı, atık toplama kampanyası, ağaçlandırma ve metruk alanlardaki temizlik gibi taleplerini iletti. Sandal da, en önemlilerinden başlamak kaydıyla acilen çözüme kavuşturabilecek sorunlarla ilgili çalışma başlatılması talimatını verdi.



Postacılar Mahallesi'nde de Muhtar Abidin Topçu ile bir araya gelen Başkan Sandal, bölgeye yapılacak kreş ile ilgili bilgiler aktardı. Yeni dönem, yeni süreç ve yeni bir anlayışla sorunların hep birlikte üstesinden gelineceğini vurgulayan Sandal, esnaf ve vatandaşlarla da sık sık sohbet edip, fikir ve önerilerini aldı. Başkan Sandal, tüm ihtiyaçların süreç içinde çözüleceğini kaydetti. - İZMİR