"Bayraklı Köy"de muhtarın ay yıldız hassasiyeti - Son Dakika
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"Bayraklı Köy"de muhtarın ay yıldız hassasiyeti

16.03.2022 12:30
"Bayraklı Köy"de muhtarın ay yıldız hassasiyeti

SİNAN BALCIKOCA/SERGEN SEZGİN - Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yarbaylığı döneminde komutasındaki 19. Tümen'e 1915 yılında ev sahipliği yapan Çanakkale'nin Eceabat ilçesindeki Bigalı köyünde, yıllardır evleri süsleyen bayraklar yıpranmasına imkan vermeden muhtarın hassasiyeti sayesinde yenileniyor.

SİNAN BALCIKOCA/SERGEN SEZGİN - Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yarbaylığı döneminde komutasındaki 19. Tümen'e 1915 yılında ev sahipliği yapan Çanakkale'nin Eceabat ilçesindeki Bigalı köyünde, yıllardır evleri süsleyen bayraklar yıpranmasına imkan vermeden muhtarın hassasiyeti sayesinde yenileniyor.

"Tarihe Saygı Projesi" kapsamında OPET firmasınca restore ettirilen köydeki 70 evin duvarlarına 2006'da asılan Türk bayrakları o tarihten sonra hiç indirilmedi.

Evlerin duvarlarının yanı sıra sokaklardaki aydınlatma direklerine de asılan Türk bayraklarına köy halkı gözü gibi bakıyor.

Ziyaretçilere adeta görsel şölen sunan bayraklar dolayısıyla "Bayraklı Köy" olarak da anılan Bigalı'nın sakinleri, Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü olan 18 Mart'ı heyecanla bekliyor.

"Bayrakları görünce duygulanıyorlar"

Köyün muhtarı Cevdet Barış, AA muhabirine, köyün restorasyonu sırasında her gün 200 askerin görev yaptığını söyledi.

O dönem evlere takılan Türk bayraklarını bir daha hiç indirmeme kararı aldıklarını belirten Barış, "Muhtarlık olarak bayrakların bakımını üstlendik. Birkaç günde bir sokakları gezerek yıpranan bayrakları yenileriyle değiştiriyorum." dedi.

Barış, köye gelen ziyaretçilerin bayraklara ilgi gösterdiğini dile getirdi.

Bazı yaşlıların köye girince gözyaşlarına hakim olamadığını aktaran Barış, "Bayrakları görünce duygulanıyorlar. Bu durum bize de gurur veriyor." ifadesini kullandı.

Muhtar Barış, köy halkının hediyelik eşya satarak aile bütçelerine katkıda bulunduğunu bildirdi.

"Atatürk Evi'ne de yoğun ilgi var"

Bigalı'nın ziyaretçilerden oluşan büyük kalabalıkları ağırladığını vurgulayan Barış, şöyle devam etti:

"Bayrakları Türkiye'nin her tarafından gönderiyorlar, biz de duvarlara asıyoruz. Ayrıca köyümüzde bulunan Atatürk Evi'ne de yoğun ilgi var. Atatürk buraya geldiğinde orası muhtarın eviymiş. Burada askerleriyle beraber 7 gün kalmış. Daha sonra ev müze oldu. Restorasyonun ardından insanların ilgisi daha da arttı. Köyümüz Atatürk Evi'nden dolayı sıkça ziyaret ediliyor. İnsanlar evi görmek için geliyor. Atatürk Evi olmasaydı köyümüz bu kadar ilgi görmezdi. Hatta restorasyon aşamasındayken bile çok ziyaretçi geldi."

Ziyaretçilerden İsmail Demircan ise her yıl bu bölgeyi ziyaret ettiğini, Bigalı köyüne gelince ayrı bir duygu yaşadığını belirtti.

Köyün bayraklarla donatılmasının gurur verici olduğunu anlatan Demircan, "Buraya geldiğimiz zaman duygulanmamak elde değil. Zaten yarımadaya gelince manevi duygularımız kabarmaya başlıyor. Şehitlerimizi her zaman şükranla anıyoruz." diye konuştu.

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Mustafa Kemal Atatürk, Restorasyon, Çanakkale, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Bayraklı Köy'de muhtarın ay yıldız hassasiyeti - Son Dakika


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