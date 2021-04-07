Bayraklı'nın 2020 yılı faaliyet raporu meclisten geçti - Son Dakika

Bayraklı Belediyesi meclis toplantısı nisan ayı ikinci oturumunda 2020 yılı faaliyet raporu oy çokluğuyla kabul edildi.

Bayraklı Belediyesi Meclisi Nisan ayı ikinci olağan toplantısı pandemi tedbirleri kapsamında Havuz Düğün Salonu'nda gerçekleşti. Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal'ın yönetiminde toplanan meclisin gündem konusu, 2020 mali yılı Bayraklı Belediyesi faaliyet raporu oldu.

BORÇLANMADAN FAALİYETLER SÜRDÜ

Son 1 yılda yapılan çalışmaları özetleyen CHP Grup Başkanvekili Cindi Can Polat, "Belediyemiz temel hizmetlerde eşitlikçi anlayışla birçok öğrenciye maddi destek, eğitim ve malzeme desteği sağlamaktadır. İlçemizdeki amatör spor kuruluşlarına maddi destek ve malzeme desteği yapmaktadır. İhtiyaç sahibi ailelere imkanlar dahilinde destek sağlanmaktadır. Temizlik işçilerimiz, yıllık 120 bin tondan fazla evsel nitelikli katı atık toplayarak depolama alanlarına taşımaktadır. Ayrıca Temizlik İşleri Müdürlüğümüz ambalaj atıkları, bitkisel atık yağlar, atık piller ve elektronik atıklar toplayarak geri dönüşüm yoluyla ekonomiye kazandırıyor. Fen İşleri Müdürlüğümüzün 2020 yılında İzmir Büyükşehir Belediyesi ile ortaklaşa olarak 30 bin metrekareyi aşkın kilit parke yapıldı. Bayraklı'da 2020 yılında 120 bin tonu aşkın asfalt serimi yapılmıştır. Sağlık İşleri Müdürlüğümüz, 2 bin 853 kişiye poliklinik,bin 566 kişiye hasta nakil hizmeti, 4 bin 830 kişiye ağız ve diş sağlığı hizmeti vermiştir. 2020 yılı bütçemiz 315 milyon 111 lira olarak öngörülmüştür. Ancak gerçekleşen faaliyetimiz 245 milyon 487 bin lira olmuştur. Bunun sebebi maalesef 2020 yılında yaşamış olduğumuz küresel pandemi ve kentimizdeki deprem ve sel gibi felaketlerdir. Bu sebeple sadece belediyemizde değil ülke genelinde ortaya konulan hedeflere ulaşılamamıştır. Tabii ki böylesi zor bir ortamda Bayraklı Belediyesinin zorlanmadığı söylenemez. Bu dönemde vatandaşların belediyeye yatırdığı doğrudan vergi ve harçlarda düşüşler yaşanmış ve İller Bankası payı azaltılmıştır. Belediyemiz esnaf ve ticaret yapan vatandaşların üzerindeki olumsuz etkileri azaltmak için bu yıl içinde bin 468 iş yerine ait ilan ve reklam vergisi, çevre ve temizlik vergisi ile katı atık bedeli almamıştır. Salgından dolayı pazarcılardan Pazar yeri tahsis ücreti alınmamıştır. Depremde yıkılan ağır ya da orta hasarlı yaklaşık 500 konutun takribi 3,5 milyon civarındaki emlak vergilerinden vazgeçilmiştir. Çoğu belediye maaş ödemek için bile borçlanırken Bayraklı Belediyesi borçlanmadan faaliyetlerini sürdürmüş ve maaşlarını düzenli olarak yatırmıştır. CHP olarak faaliyet raporuna lehte oy kullanacağımızı bildiriyorum" diye konuştu.

BAYRAKLIMIZA HAYIRLI OLSUN

Toplantı sonunda eleştirilere yanıt veren Başkan Sandal, "Yapılan tüm eleştirilere dikkat edeceğimi buradan dile getiriyorum. Beyanların biraz insaflı olması gerekiyor. Sanki başka bir gezegende yaşıyormuş gibi algılayıp, bunu rutin bir işmiş gibi sürdürmek doğru değil. Evet, kredi çekmeden, personelin maaşlarına yüzde 35 zam yapmak, bir gram işini aksatmadan yapmak bir maharettir. Tüm faaliyetlerimizin Bayraklımıza hayırlı olmasını diliyorum, raporun hazırlanmasında emeği geçen arkadaşlara teşekkür ediyorum" dedi.