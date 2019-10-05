Son Dakika Haberleri: Bayraklı'nın parklarına dezenfekte
Son Dakika Güncel Haber

Bayraklı'nın parklarına dezenfekte

1 saat önce

Bayraklı Belediyesi, çocukların daha sağlıklı alanlarda zaman geçirmelerini sağlamak amacıyla, parklardaki oyun gruplarını dezenfekte ederek kötü görünüme yol açan yazıları temizledi.

Bayraklı'nın parklarına dezenfekte, System.String[]

Bayraklı Belediyesi, çocukların daha sağlıklı alanlarda zaman geçirmelerini sağlamak amacıyla, parklardaki oyun gruplarını dezenfekte ederek kötü görünüme yol açan yazıları temizledi.


"Çocuk ve Gençlik Kenti Bayraklı" sloganıyla çalışmalarını sürdüren Bayraklı Belediyesi, ilçeyi çocuklar için daha sağlıklı ve yaşanabilir hale getirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü, bu amaçla çocuk parklarında temizlik çalışmalarına başladı. Ekipler, önce parklardaki oyun grupları üzerine sprey boyayla yazılan yazıları zararlı kimyasal içermeyen jel ve tazyikli suyla temizledi. Ardından yeniden sabunlanıp yıkanan oyun grupları, durulanarak kullanıma uygun hale getirildi. Çevre sakinleri de, yapılan hizmetten çok memnun olduklarını dile getirerek, "Parkımız tertemiz oldu. Artık çocuklarımızı gönül rahatlığıyla parka getiriyoruz" dedi.


İlçe genelinde tüm parklardaki oyun gruplarının aynı yöntemle temizleneceğini belirten Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Anne ve babalar çocuklarını parka götürdüğünde içleri rahat olsun. Çocuklarımızın kullandığı oyun gruplarını rutin olarak dezenfekte ediyoruz. Sokaklarda, parklarda oynayan çocuklarımız ve aileleri temizlediğimiz oyun gruplarında hijyen endişesi olmadan mutlu bir şekilde vakit geçirecekler" ifadelerini kullandı. - İZMİR

Bayraklı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 11:35 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İki çocuk annesi, halı silkelemek için çıktığı çatıdan kendini boşluğa bıraktı
Dışlandığı iddia edilen 9 yaşındaki çocuk mezarlık kapısına kendisini astı Dans görüntüleriyle tepki çeken sünnet düğünü için 3 kişiye gözaltı kararı Bakanlık'tan Meclis'e kritik rapor: Doğurganlık alarm veriyor!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2019 13:05:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bayraklı'nın parklarına dezenfekte
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]