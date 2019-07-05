Son Dakika Haberleri: Bayraklı'nın sokakları pırıl pırıl
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Bayraklı'nın sokakları pırıl pırıl

1 saat önce

Bayraklı Belediyesi, Mayıs ayında ilgili tüm birimleriyle başladığı temizlik çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

Bayraklı'nın sokakları pırıl pırıl, System.String[]

Daha temiz bir çevre için hummalı çalışma yürüten ekipler, ilçenin sokaklarını pırıl pırıl yaparken, Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal da sık sık çalışmaları yerinde inceleyerek, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geliyor.

Bayraklı Belediyesi Temizlik İşleri, Fen İşleri, Park ve Bahçeler ile Zabıta Müdürlüğü ekipleri daha temiz ve modern bir Bayraklı için ilçenin tüm mahallelerinin sokaklarını temizliyor. Bu kapsamda Mansuroğlu Mahallesinden başlayan çalışmalar Manavkuyu, Adalet, Gümüşpala, Nafiz Gürman, Postacılar, Emek, Onur, Doğançay, Yamanlar, 75. Yıl, Fuat Edip Baksı, Bayraklı merkez, Soğukkuyu, Osmangazi, Tepekule, Turan Mahallesi, Körfez ve Cengizhan mahallelerinde tamamlandı. Çiçek, Çay, Alparslan, Muhittin Erener ve Refik Şevket Mahallelerinde ise ekipler çalışmalarını sürdürüyor. Temizliğe her gün bir sokakta devam ediliyor. Hafta içi düzenli olarak genel temizlik yapılırken, Bayraklı'nın daha güzel bir görünüme kavuşması için ekipler aşırı sıcaklara rağmen aralıksız çalışıyor. Ayrıca zabıta ekipleri de cadde ve sokaklardaki kaldırım işgallerinin önüne geçilmesi, engelli yollarına park eden araçların kaldırılması, yanlış yere park edilen araçların uyarılması gibi konularda çalışma yürütüyor.

Alanda sık sık yurttaşlarla bir araya gelerek çalışmaları inceleyen ve esnafı ziyaret eden Başkan Sandal da, ihtiyaçlar ve imkanlar dahilinde yapılabilecek talep ve önerileri dinliyor.Daha yaşanabilir, temiz ve yeşil bir Bayraklı içinçalıştıklarını ifade eden Sandal, vatandaşlarla bir araya gelmeye, sorunları yerinde tespit edip, çözümler geliştirmeye devam edeceklerini belirtti.

Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 09:46 Kaynak: Bültenler
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