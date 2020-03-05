Bayraklı'nın tarihi evleri arşivleniyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bayraklı'nın tarihi evleri arşivleniyor - Son Dakika

Bayraklı'nın tarihi evleri arşivleniyor

6 saat önce

Bayraklı Belediyesi Kent Tarihi ve Tanıtım Müdürlüğü ile Bayraklı Anadolu Lisesi öğrencileri, ilçedeki eski evlerin tarihsel ve mimari özelliklerini inceleyerek, gelecek nesillere bilgi aktarmak için arşiv oluşturma projesi başlattı.

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Bayraklı Belediyesi Kent Tarihi ve Tanıtım Müdürlüğü ile Bayraklı Anadolu Lisesi öğrencileri, ilçedeki eski evlerin tarihsel ve mimari özelliklerini inceleyerek, gelecek nesillere bilgi aktarmak için arşiv oluşturma projesi başlattı.


Bayraklı Belediyesi Kent Tarihi ve Tanıtım Müdürlüğüne bağlı arkeolog, sanat tarihçi, restoratör ve antropologun, Bayraklı Anadolu Lisesi gönüllü öğrencileri ile ortaklaşa yürüttüğü proje kapsamında, ilçede 19. yüzyıl sonları ve 20. yüzyıl başlarında inşa edilen 137 tescilli yapının tarihsel ve mimari özellikleri çıkarılmaya başlandı.


Proje ekibi, alan çalışmalarında evlerin sahipleri ile görüşerek mimarisini inceleme fırsatı buldu. Ev sahiplerinin verdiği bilgiler doğrultusunda evlerde yaşanmış hikayeler, komşuluk ilişkileri, evin kullanım alanları hakkında detaylı bilgiler elde edilmeye başlandı. Tarihi yapıların genel olarak Osmanlı ve Rum mimari özellikleri taşıdığı, yapı malzemesi olarak taş kullanıldığı, binayı sağlamlaştırmak için "hatıl" uygulaması yapıldığı ve evlerin iki kattan oluştuğu tespit edildi. Ayrıca binalarda sıralı pencere, konut girişlerinin yan cepheden olması, bahçelerinde kuyu ya da süs havuzlarının yer alması gibi detaylar da gözlendi. Projeyle, Bayraklı'nın kentsel sit alanının haritası çıkarılırken, tarihi evlerin mimari özellikleri de ortaya konulacağı ifade edildi. - İZMİR

Anadolu Lisesi, Sanat Tarihçi, Bayraklı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 10:29 Kaynak: İHA
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