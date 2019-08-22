Son Dakika Haberleri: Bayraklı potada sezona hazırlanıyor
Son Dakika Spor Haber

Bayraklı potada sezona hazırlanıyor

1 saat önce

TÜRKİYE Kadınlar Basketbol Ligi'nde geçen sezon final oynayıp Süper Lig'in kapısından dönen Bayraklı Belediyespor, yeni sezonun hazırlıklarına başladı.

Bayraklı potada sezona hazırlanıyor, System.String[]

TÜRKİYE Kadınlar Basketbol Ligi'nde geçen sezon final oynayıp Süper Lig'in kapısından dönen Bayraklı Belediyespor, yeni sezonun hazırlıklarına başladı. Hedefini yine final olarak belirleyen Bayraklı, kadrosunda büyük değişikliğe gitti.
Güre Belediye'den Fahriye Bayraktar, Botaş'tan Aylin Darınç, Elazığ İl Özel İdare'den Deniz Üstün, Bursa BŞB'den Hande Kuzu ve Çankaya'dan İlayda Tokmak'ı alan kırmızı-beyazlı ekip, yabancı transferi de yaparak kadroyu tamamlayacak. Bayraklı ekibi sezon öncesi son provayı 22 Eylül'de başlayacak Federasyon Kupası'nda yapacak. Takımına sakatsız bir sezon ve başarı dileyen Antrenör Muhammet Ali Güntürk, "Bu yıl yaptığımız revizyonla takımı biraz daha gençleştirdik, biraz daha hızlı bir organizasyon kurmayı hedefledik. Geçen sezon Play-Off ve Dörtlü Final oynamayı planlamıştık. Sonuçta finale kadar çıktık. Bu sezon da Bayraklı'yı en iyi şekilde temsil edeceğiz" dedi.


Bayraklı, Spor

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 11:55 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Beşiktaş'ta Orhan Ak istifa etti
Fenerbahçe'ye 30 milyon euroluk transfer şoku Bursaspor, Batalla'yı çelikten heykelle ölümsüzleştirdi Aydın Yılmaz, Sakaryaspor'a transfer oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.8.2019 13:15:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bayraklı potada sezona hazırlanıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]