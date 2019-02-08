Bayraklı Seçime Hazır

Ak Parti Bayraklı Belediye Başkan Adayı Ali Aslan, çalışmaları kapsamında mahalle temsilcileriyle bir araya gelerek toplantı gerçekleştirdi. Gerçekleşen toplantıda Ak Parti Bayraklı İlçe Başkanı Halil Polat, Bayraklı Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) Başkanı Murat Pervane de yer aldı.

"BİZ AK PARTİ'YE GÖNÜL VERDİK"

Bu teşkilatta herkesin bir görevi olduğunu söyleyen AK Parti Bayraklı Belediye Başkan Adayı Ali Aslan " Bizler normal bir sempatizan, normal oy veren bir seçmen değiliz. Bizler bu yola baş koymuş, gönüllü olarak görev almış kişileriz. Şimdi sizlerden ricam, mahalleleri evleri tek tek gezerek projelerimizi anlatın.Bilgiler vererek toplantılar yapalım. Bu toplantılara bende katılacağım.Allahın izni ile seçimi alacağız benim en ufak bir şüphem yok." dedi.

CHP SEÇMENİ; "ARTIK YETER"

Geçmiş dönemde ki seçim çalışmalarında da görev aldığını belirten Ali Aslan "İnsanlar ellerini vermez yüzümüze bile bakmaz tersleyip tepki gösterirlerdi. Ama şimdi bizleri bir vatandaşımız bile geri çevirmedi. Gittiğimiz ziyaretlerde görüyoruz kiinsanlar bu yönetimden bıkmış usanmış, illallah etmişler. CHP'li vatandaşlarımızın davetlerinin sayısını inanın söyleyemiyorum. Hergün her mahallede bu vatandaşlarımız bizleri evlerine davet ediyor veartık yeter diyorlar. Evet biz yıllardır CHP'liyiz ama bizim çocuklarımız, her şeyden önce gelir.Biz bu seçimde sizi destekleyeceğiz diyorlar." Dedi.

"SANDIĞA SAHİP ÇIKIN!"

Hep beraber çalışmalıyız diyen Ali Aslan " Üyelerimize dokunarak desteklerini istememiz gerekiyor. Seçimlere kısa bir süre kaldı. Sizler seçim sonuçlarını takip edip seçim kuruluna gidecek çuvalları takip edeceksiniz. Çelik gibi bir teşkilat olmamız gerekiyor. İzmir'de kabuk kıracağız. Yan gelip yatma zamanı değil, çok daha fazla çalışmalıyız. Allahın izni ile bu seçimi kazanacağız " diyerek sözlerini tamamladı.