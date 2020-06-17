Bayraklı'ya 6 yeni park geliyor - Son Dakika

Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle Gümüşpala, Emek, Çiçek, Soğukkuyu, Körfez ve Mansuroğlu mahallelerine yapılacak parklar, Bayraklı'nın yeni cazibe merkezleri olacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanı Çiğdem Aşıcı ve proje ekibi, Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal'ı ziyaret etti. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Bayraklı Belediyesi iş birliğiyle yürütülen projelerin ele alındığı toplantıda, her konuda koordineli çalışmaların süreceği vurgulandı. Yıl içinde Bayraklı'da yapılacak park projelerini anlatan Aşıcı, ilçeye modern görünümlü, yeni sosyal alanlar kazandırılacağını söyledi. Başkan Sandal da, Smyrna'nın denizle buluşacağı projeden, Sevgi Yolu sağlıklaştırmasına, Doğançay Çocuk ve Gençlik Köyü projesinden Altınyol'un yer altına alınmasına kadar planlanan tüm projelerin sadece Bayraklı'ya değil, İzmir'e değer katmak için olduğunu ifade etti.

Modern bir kent yaratacağız

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, ilçeye 3-4 yeni cazibe merkezi kazandırmak istediklerini belirterek, hayata geçirilecek her projenin İzmir'in geleceğine değer katacağını vurguladı. Sandal, "Sevgi Yolu sokak sağlıklaştırması, Smyrna'yı denizle buluşturacak köprü, Bornova ve Laka derelerinin sosyal donatı alanlarına dönüştürülmesi, kent müzesi ve meydan, kavşaklara temalı heykeller, Altınyol'un yer altına alınması ve kentsel dönüşüm gibi projelerimizin hepsi İzmir için. Eğer bir kentin sorunlarını ve ihtiyaçlarını doğru tespit ettiyseniz; başarısız olma şansınız yok. Hedefimiz modern, çağdaş bir kent yaratmak. Bununla ilgili de var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.

İşte mahalle mahalle park projeleri

1. Körfez Mahallesi 7384 ile 7384/6 sokakların kesişiminde bulunan 7 bin metrekarelik alana bölgenin ihtiyacını karşılayacak büyük bir park yapılacak. İçinde futbol sahası, yürüyüş yolu, oyun grubu, açık hava spor aletleri ve dinlenme alanları olacak.

2. Mansuroğlu Mahallesi 288/8 sokakta projesi biten park, İzmir Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekiplerince kısa sürede tamamlanarak, hizmete açılacak.

3. Emek Mahallesi'nin Anadolu Caddesi tarafında bulunan parkta çalışmalar sürüyor. Oyun grubu, parkın taş duvar ve merdivenleri yapılırken, elektrik ve su alt yapısı ile ilgili sorunlar da gideriliyor.

4. Soğukkuyu 1847/12 sokaktaki toplam 10 bin metrekarelik alanın projeleri hazırlandı. Bu kapsamda; yeşil alan miktarı artırıldı, ahşap oturma grupları, engelli rampaları, oyun grupları ve aktivite alanları planlandı. Tek potalı basketbol sahası, beton masa tenisi alanları, paten ve kaykay sahası ile de çocukların ve gençlerin aktivite ihtiyaçlarının giderilmesi hedeflendi. Elektrik projesi tamamlanan proje, uygulama yapım ihalesi için hazırlanıyor.

5. Gümüşpala 7000 sokaktaki alanda Bayraklı Belediyesi tarafından kot çalışmaları yapıldıktan sonra proje hazırlanacak.

6. Çiçek Mahallesi 1615/4 sokakta İzmir Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı'nca yeni yapılacak parkın 2 ay içinde tamamlanması planlanıyor. Üst tarafı otopark olarak planlanan parkın, alt kısmına ise dinlenme alanları yapılarak, hizmete açılacak.

25 bin metrekarelik dev park

75. Yıl Mahallesi ve Turan Mahallelerinin kesişimindeki 25 bin metrekarelik 1. derece sit alanı, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden gerekli izinler alındıktan sonra projelendirilecek. Bu kapsamda 75. Yıl Mahallesi'ndeki parkın Cengizhan Mahallesi'ndeki Ord. Prof. Dr. Ekrem Akurgal Yaşam Parkı ile birleştirilerek, çok geniş bir rekreasyon alanı oluşturulması planlanıyor. Projeye göre Ekrem Akurgal Parkı'na dinlenme alanları, aydınlatma, oyun grubu ve kent ekipmanları, tuvalet ve gölgelikler yapılacak.

Orman İzmir Kampanyasına Destek

Bayraklı Belediyesi İBB tarafından yürütülen Orman İzmir kampanyasına destek amaçlı ağaçlandırma alanı belirleme çalışmasına başladı. Uygun alan bulunduğu takdirde kampanya kapsamında binlerce fidan dikimi yapılacak.