Bayraklı'ya dev park - Son Dakika

Bayraklı'ya dev park

10.03.2021 11:55
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İzmir'de Bayraklı Belediyesi, ilçeye modern parklar kazandırmaya devam ederken, Osmangazi Mahallesi'ne 3 bin 739 metrekarelik yeni bir park yapılacağı belirtildi.

İzmir'de Bayraklı Belediyesi, ilçeye modern parklar kazandırmaya devam ederken, Osmangazi Mahallesi'ne 3 bin 739 metrekarelik yeni bir park yapılacağı belirtildi.

Bayraklı Belediyesi, bir sivil toplum kuruluşu ile iş birliğiyle Osmangazi Mahallesi 647 sokakta yeni bir park inşa edecek. Toplam 3 bin 739 metrekarelik dev proje alanına sahip parkın bin 500 metrekaresi yeşil alan olarak tasarlandı. Sürdürülebilir peyzaj planlama yaklaşımıyla 330 metrekarelik alanda da yoğun çalı grubu bitkileri kullanıldı. Alana ayrıca, yaşı iki asırlık iki adet zeytin ağacı ile 40 adet de gelişmiş gölge ağacı dikilecek. Su isteği az ve orta düzeyde olan bitkilerin kullanımına özen gösterilen park projesinde, çok çeşitli aktivitelerin yapılabileceği 500 metrekarelik bir de meydanda yer alıyor. Geniş yürüme yolları ve çok sayıda oturma alanı bulunacak yeni parkın, tamamlandıktan sonra bölgenin önemli ihtiyacını karşılaması bekleniyor.

Öte yandan Bayraklı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yürütülen park çalışmaları çerçevesinde, son iki yılda ilçeye 11 yeni park kazandırıldı, toplam 54 park da yenilendi. İlçeye 30 bin metrekare yeni yeşil alan kazandıran ekipler, ağaçlandırma çalışmaları kapsamında 47 bin fidan, 26 bin de mevsimlik çiçek dikti. Ayrıca park zeminlerine 13 bin 500 metrekarelik kauçuk döşendi. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile ortaklaşa yürütülen çalışmalarda da, 42 parka yeni oyun grubu ve spor aleti montajı yapıldı.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Bayraklı'da yaşayan her vatandaşımız her şeyin en güzeline layık. Yeni parklarımızla bir yandan çocuklarımıza yeni oyun alanları oluştururken bir yandan da gelecek kuşaklara daha yeşil bir Bayraklı bırakmak için kişi başına düşen yeşil alan miktarını artırıyoruz. İlçemizin ihtiyaç olan her noktasına imkanlarımız dahilinde yeni parklar kazandırmaya devam edeceğiz" dedi. - İZMİR

Bayraklı'ya dev park
Bayraklı'ya dev park
Bayraklı'ya dev park

Osmangazi, oyunlar, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bayraklı'ya dev park - Son Dakika


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