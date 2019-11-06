Son Dakika Haberleri: Bayraklı'ya gönüllü çevrecilerden destek geldi
Son Dakika Güncel Bayraklı'ya gönüllü çevrecilerden destek geldi

Bayraklı'ya gönüllü çevrecilerden destek geldi

7 saat önce

İzmir'de "Doğa İçin Temizle" sloganıyla bir araya gelen gönüllü temizlik grubu, Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal'ı ziyaret ederek Bayraklı'daki temizlik etkinliklerine katılmak istediklerini belirtti.

Bayraklı'ya gönüllü çevrecilerden destek geldi, System.String[]

İzmir'de "Doğa İçin Temizle" sloganıyla bir araya gelen gönüllü temizlik grubu, Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal'ı ziyaret ederek Bayraklı'daki temizlik etkinliklerine katılmak istediklerini belirtti. Çevrecilerin talebini memnuniyetle karşılayan Başkan Sandal, daha temiz bir Bayraklı için birlikte çalışma önerisine tam destek verdi.


Bayraklı'da başlatılan temizlik seferberliğine bir destek de 'Doğa İçin Temizle' gönüllü çevreci grubundan geldi. Başkan Sandal'ı ziyaret eden grup, belirlenecek günlerde ve çeşitli temizlik etkinliklerinde Belediye ekipleriyle birlikte Bayraklı'yı temizleyecek. Çevreye olan duyarlılığı artırma ve temizlik bilincini aşılamak için örnek teşkil etmek istediklerini belirten grup üyeleri, farklı ilçelerde benzer etkinlikler yaptıklarını ifade ederek pazar günleri Bayraklı'da temizlik çalışması yapabileceklerini söyledi. Başkan Sandal da hafta içi çalışan ve hafta sonları gönüllü temizlik yapan gruba camilerin temizliği konusunda destek olabileceklerini söyledi. Bu kapsamda Doğa İçin Temizle ekibi belirlenecek günlerde Bayraklı'da temizlik etkinlikleri yapacak.


Başkan Sandal, İzmir'in çeşitli bölgelerinde anne-babalarıyla birlikte temizlik faaliyetlerinde bulunan çocuklardan Mahir Aras Çelikkaya'ya yakın ilgi gösterirken, 3 yaşındaki çocuğun çöp kamyonuyla temizlik yapmak istemesi toplantıya katılanları güldürdü. Sandal, temizlik konusunda destek vereceklerini belirterek gönüllü çevrecilerle daha sağlıklı ve nitelikli çalışmaların zaman içinde yapılabileceğini kaydetti. - İZMİR

Serdar Sandal, Bayraklı, Sandal, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 12:39 Kaynak: İHA
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