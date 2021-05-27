Bayraklı'ya teleferik projesi - Son Dakika

Bayraklı'ya teleferik projesi

27.05.2021 12:44
Bayraklı'ya teleferik projesi, System.String[]

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, ilçede yapımı süren Şehir Hastanesine hızlı ve güvenli ulaşımın sağlanması amacıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılması planlanan teleferik projesi ile ilgili, "Üzerimize düşeni her zaman yapmaya hazırız.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, ilçede yapımı süren Şehir Hastanesine hızlı ve güvenli ulaşımın sağlanması amacıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılması planlanan teleferik projesi ile ilgili, "Üzerimize düşeni her zaman yapmaya hazırız. Ekiplerimizle birlikte ne gerekiyorsa yapacağız" dedi.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Eser Atak, İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Mert Yaygel ve ilçede yapılması planlanan teleferik projesini yürüten teknik ekiple bir araya geldi. Proje Müdürü Halit Calp, toplantıda yaptığı sunumda projenin detaylarını ve alternatifli etüt çalışmalarını anlattı.

Bu kapsamda İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak proje için hazırlanan etüt çalışmalarında; Bayraklı Sahil, Alpaslan Mahallesi'ndeki Çarşamba Pazar Yeri'nin üstü, Cengizhan Mahallesi'ndeki Ord. Prof. Dr. Ekrem Akurgal Parkı'nın yanı ve Şehir Hastanesi içi olmak üzere 4 istasyon planlandı.

2 buçuk kilometrelik proje

Alpaslan Mahallesi'ndeki istasyon, pazar yerinin kullanımını etkilemeyecek ve bölgede aynı şekilde pazar kurulmaya devam edilecek şekilde tasarlandı. Yaklaşık 2 buçuk km mesafeli proje ile vatandaşların doğrudan hastaneye ulaşımlarının en kolay ve akıcı şekilde sağlanması hedeflendi. Çalışmaları süren projede sahil ve hastane arasında alternatifli güzergahlar belirlenirken, teknik olarak mevcut yapının da korunacağı en uygun sistem seçildi. Deniz, kara ve demir yoluyla ulaşımın zor olmasından dolayı tercih edilen en hızlı, güvenli, ekonomik ve çevreci ulaşım alternatiflerinden olan teleferik ile ayrıca otobüs sistemlerine oranla yüzde 90 daha az karbon salınımı sağlanacağı ifade edildi. Sunumda yıl sonuna kadar kesin proje çalışmalarının tamamlanması öngörülen teleferik projesi için ilgili kurumlarla da görüşmelerin sürdüğü dile getirildi.

"Üzerimize düşeni her zaman yapmaya hazırız" diyen Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Gerekli tüm İşlerde Bayraklı Belediyesi olarak bize ne görev düşerse en kısa sürede yapmaya hazırız. Bu tür önemli ve geleceğe yön verecek projelerin 20-30 yıl sonrası için ileriye dönük ihtiyaca yanıt verebilecek yapıda tasarlanması da ayrıca önem taşıyor. Hem kent dokusunu korumak hem de en rahat ulaşım olanağını sağlamak için Büyükşehir ekiplerimiz, firma temsilcileri ve belediye teknik ekiplerimizle birlikte biz de var gücümüzle çalışacağız, destek vereceğiz" dedi. - İZMİR

Bayraklı'ya teleferik projesi
Bayraklı'ya teleferik projesi

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Serdar Sandal, Atak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bayraklı'ya teleferik projesi - Son Dakika


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