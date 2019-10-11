Bayraklı'ya ulaşım müjdeleri

İzmir Büyükşehir Belediyesi, hayata geçireceği projelerle ulaşım konusunda Bayraklı'ya nefes aldırması planlanırken, kısa, orta ve uzun vadede; Altınyol'a alt geçit, çeşitli bölgelere 12 kavşak ve yaya üst geçitleri, 1 bisiklet ve yaya yolu köprüsü, bisiklet yolları ve park alanları gibi ulaşım projelerinin hayata geçirileceği bildirildi.



İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Eser Atak, ulaşım, etüt ve projeler, fen işleri daire başkanları ve birim müdürlerinden oluşan büyükşehir bürokratları, Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal ve belediye bürokratlarına, ilçeye yapılması planlanan ulaşım yatırımlarını anlattı. Belediye Meclis Salonunda düzenlenen toplantıda İzmir Büyükşehir Belediyesinin ulaşım ana planında yer alan Bayraklı ile ilgili bölümler ele alındı.



Kavşak düzenlemeleri



Konuyla ilgili sunum yapan Ulaşım Planlama Şube Müdürü Fatma Garip Dilber, raylı sistemlerden kavşak düzenlemelerine kadar yapılacak yatırımları anlattı. Dilber, "Orta vadede planlanan kuzey raylı sistem hattı; Katip Çelebi Üniversitesi, Çiğli, Karşıyaka, Bayraklı ve Bornova'ya uzanıyor. Katip Çelebi Üniversitesi-Çiğli-Karşıyaka-Bayraklı-Bornova ve Halkapınar hattı 19 istasyon, toplam 19.5 kilometre olacak. Bu proje kapsamında 111 kavşakta düzenleme öngörüyoruz. Bu kavşakların 12'si Bayraklı ilçesinde bulunuyor. Bunlar üzerinde yaya, bisiklet, toplu taşıma ve özel araçlar için yenileme ve düzenleme çalışmaları yapılacak. Kısa vadede Bayraklı'daki kavşakların 2'sinin imalatı tamamlandı. Diğerleri uygulama programına alınacak ve etap etap yapılacak. Yüzbaşı İbrahim Hakkı Caddesi ve Smyrna Meydanı'ndan itibaren Bornova rekreasyon alanına kadar olan güzergahtaki tüm kavşaklar düzenlenecek" dedi.



Büyükşehir belediyesi olarak; Alsancak, Bayraklı ve Bornova'da bisiklet yolu güzergahları oluşturduklarını belirten Dilber, "Bisiklet yollarını yaptıktan sonra Bayraklı bölgesinde 39 bisiklet park alanı planlanıyor. Adliyenin arka tarafında 1 bisiklet ve yaya yolu köprüsü planlıyoruz. Bu, uzun vadede yapmayı düşündüğümüz bir proje. Böylece bisiklet yollarının Alsancak'a da bağlantısı sağlanmış olacak" diye konuştu.



Katlı kavşak ve yaya üst geçidi projelerini de anlatan Dilber, Bayraklı Ozan Abay Caddesi Yaya Üst Geçidi projesinin tamamlandığını ve yapımına başlanacağını kaydetti. Dilber, Girne Bulvarı Şehit Erhan Vuruşkan Parkı ve Yeni Girne Pazar Yeri yanındaki park alanlarında ise yaya üst geçitlerinin ön projelerinin hazırlandığını belirtti.



"Bu proje İzmir'in havasını değiştirir"



Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal da, ilçe halkının en büyük eleştirisinin denize ulaşamama ve kentsel dönüşüm olduğunu belirterek, "Denizimiz var; ama vatandaş gidemiyor. Eğer Altınyol'u yer altına alabilirsek, en azından bu şikayetlerden birini bitirmiş oluruz. Bu proje hayata geçirilirse, sahilden Symrna Antik Kenti'ne kadar uzanan bir yürüyüş koridoru oluştururuz. Bu proje İzmir'in havasını değiştirir" dedi.



Konuyla ilgili bilgi veren Fatma Garip Dilber de, Altınyol üzerinde bir taşıt alt geçidi planladıklarını dile getirerek, "Yaklaşık 150 metrelik bir alan kapalı kesit düşünülüyor. Yanaşma rampalarının olduğu kısımla birlikte 180 metrelik. Bayraklı Belediyesi civarında olacak. Böyle bir ön projemiz var" şeklinde konuştu. - İZMİR