Bayraklı zabıtasından, gıda mühendisiyle hijyen denetimi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bayraklı zabıtasından, gıda mühendisiyle hijyen denetimi - Son Dakika

Bayraklı zabıtasından, gıda mühendisiyle hijyen denetimi

6 saat önce

Bayraklı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, bünyesinde görev yapan gıda yüksek mühendisi ile ilçede unlu mamuller üreten imalathaneler ve gıda satışı yapan yerlerde denetim yaptı.

Bayraklı zabıtasından, gıda mühendisiyle hijyen denetimi, System.String[]

Bayraklı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, bünyesinde görev yapan gıda yüksek mühendisi ile ilçede unlu mamuller üreten imalathaneler ve gıda satışı yapan yerlerde denetim yaptı. Her ay belirli periyotlarda gerçekleşen denetimlerde hijyen kurallarına uymayan ve mevzuata aykırı işlem yapan iş yerlerine uyarılarda bulunuldu.


Bayraklı Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı gıda yüksek mühendisi ve zabıtalardan oluşan gıda denetim ekibi, vatandaşların gönül rahatlığı ile alışveriş yaparak hijyenik koşullarda üretilen gıdalara ulaşması için denetimlerini aralıksız sürdürüyor. İlçenin farklı noktalarında bulunan unlu mamul imalathanelerinden başlayan ekip, marketler, bakkal ve kasap dükkanları gibi gıda satışı yapan yerlerde incelemelerde bulundu. Denetimlerde ürünlerin son kullanma tarihleri, üretim yerlerinin temizliği, depolama şartları gibi konulara dikkat edilirken, ayrıca çalışanların hijyen eğitim belgeleri de kontrol edildi. Mevzuata aykırı işlem yapan iş yerlerine uyarılarda bulunuldu.


Halk sağlığını koruyoruz


Zabıta Müdürlüğüne bağlı gıda denetim ekibinin, ilçe halkının sağlıklı gıda tüketmesi için yoğun çaba harcadığını belirten Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Sosyal belediyeciliğin önemli şartlarından biri halk sağlığını korumak. Bu amaçla Zabıta Müdürlüğümüz bünyesinde bir de yüksek gıda mühendisi istihdam ediyoruz. Gıda üretim ve satış yerlerine denetimleri gıda mühendisimiz ile birlikte yapıyoruz. Böylece daha etkin ve sağlıklı sonuçlar alıyoruz" dedi. - İZMİR

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Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 10:09 Kaynak: İHA
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