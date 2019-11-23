Bayraklılı çocuklardan renkli final

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla 4 gün boyunca süren etkinliklerin finali; şarkılar, şiirler, öyküler ve danslarla dolu gösterilerin sunulduğu etkinlikle yapıldı. Postacılar İsmet İnönü Kültür Merkezindeki programa minikler ve velileri büyük ilgi gösterdi.



Bayraklı Belediyesi Kültür Müdürlüğü tarafından hafta boyunca hazırlanan ve renkli görüntülere sahne olan Dünya Çocuk Hakları Günü etkinlikleri final gösterileriyle sona erdi. Postacılar Kültür Merkezindeki kapanış etkinliğinde Bayraklı Belediyesi gitar ve koro kursiyerlerinin müzik dinletisi eşliğinde şarkılar söylendi. Tiyatro kursiyerleri ellerindeki çocuk hakları pankartlarıyla farkındalık etkinliği yaptı. Prömiyer Bale ve Dans Akademisi bale kursiyerlerinin de gösteri sunduğu etkinlikte, çocukların hafta boyunca yazdığı şiir ve öykülerin en iyileri açıklandı. Başarılı 10 öğrenci, yazdıkları eserleri sahnede arkadaşlarına okudu. Büyük beğeni toplayan etkinliklerde çocuklar hem eğlendi hem de haklarını öğrenerek, dopdolu bir hafta geçirdi.



Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında düzenlenen etkinliklerde çocuklara yönelik tüm imkanları seferber edeceklerini ve haklarını her zaman koruyacaklarını vurgulayan Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Bu tür etkinliklerimizi büyüterek sürdüreceğiz. 23 Nisan'ı, 19 Mayıs'ı, 29 Ekim'i Bayraklı'ya yakışır şekilde çok daha büyük etkinliklerle kutlayacağız. 'Dünya Çocuk ve Gençlik Kenti' olma yolunda ilerleyen Bayraklı'yı tüm çocukların çağdaş ve modern oyun alanlarında özgürce oynayabildiği, iyi bir eğitim alabildiği, rahatça yaşayabildiği daha güzel bir kente dönüştüreceğiz. Çocuklarımızın, gençlerimizin omuzlarında yükselecek Bayraklı, çocuklarla anılan ve dünyada bilinen bir marka kent olacak" dedi. - İZMİR