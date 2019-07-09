Son Dakika Haberleri: Bayraklılı minikler deniz müzesini gezdi
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Bayraklılı minikler deniz müzesini gezdi

1 saat önce

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, belediye tarafından tarafından düzenlenen gezi programı kapsamında kültür merkezlerinde kurs gören Bayraklılı öğrenciler, Arkas Deniz Tarihi Müzesini ziyaret etti.

Bayraklılı minikler deniz müzesini gezdi, System.String[]
İzmir'in Bayraklı ilçesinde, belediye tarafından tarafından düzenlenen gezi programı kapsamında kültür merkezlerinde kurs gören Bayraklılı öğrenciler, Arkas Deniz Tarihi Müzesini ziyaret etti.

Yaz tatilinde sosyal ve kültürel açıdan öğrencilerin kaliteli zaman geçirmeleri için çeşitli etkinlikler düzenleyen Bayraklı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, 75. Yıl Kültür Merkezi, İhsan Alyanak ile Onur Mahallesi Atatürk Açık Hava Tiyatrosu ve Kültür Merkezinde; resim, tiyatro, karikatür, satranç ve drama gibi alanlarda kurs gören öğrenciler için müze gezisi düzenledi.

Bornova'da bulunan Arkas Deniz Tarihi Müzesini gezen öğrenciler, M.Ö. 1000 yılından başlayarak 20. yüzyıla kadar olan deniz ve gemi tarihini eğlenerek öğrendi. Haftada iki gün ziyarete açık olan merkezde, 30 yılı aşkın sürede bir araya getirilen; 112 gemi maketi, 127 parça gemi antikası ve 123 tablodan oluşan koleksiyonu yakından inceleyerek bilgi alan öğrenciler, keyifli bir gün geçirmenin mutluluğunu yaşadı. Gezi sonrası öğrenciler, Bayraklı Belediyesinde Başkan Serdar Sandal ile bir araya gelerek, hatıra fotoğrafı çektirdi. Çocuklara izlenimlerini soran Başkan Sandal, gençliğe her türlü destek olunacağını belirtti. - İZMİR
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 11:33 Kaynak: İHA
Bayraklı, İzmir, Güncel
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