BAYRAKTAR AKINCI 20 BİN FEET İRTİFA TESTİNİ BAŞARIYLA TAMAMLADI - Son Dakika

BAYRAKTAR AKINCI 20 BİN FEET İRTİFA TESTİNİ BAŞARIYLA TAMAMLADI
İSTANBUL DHABAYKAR tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA'nın (Taarruzi İnsansız Hava Aracı) ikinci prototipi, Çorlu Hava Meydan Komutanlığı'nda yer alan Bayraktar AKINCI Uçuş ve Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilen ikinci uçuş testini de başarıyla tamamladı.
İSTANBUL DHA
BAYKAR tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA'nın (Taarruzi İnsansız Hava Aracı) ikinci prototipi, Çorlu Hava Meydan Komutanlığı'nda yer alan Bayraktar AKINCI Uçuş ve Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilen ikinci uçuş testini de başarıyla tamamladı. Orta İrtifa Sistem Doğrulama Testi kapsamında 14.14'te havalanan Bayraktar AKINCI TİHA'nın ikinci prototipi, Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar'ın yönetiminde gerçekleştirilen test uçuşunda ortalama 20 bin feet irtifada (yaklaşık 6.1 km) 2 saat 26 dakika havada kaldı. Gökyüzünde gerçekleştirilen testlerin ardından saat 16.40'da piste teker koyan Bayraktar AKINCI TİHA'nın dördüncü uçuş testi de başarıyla tamamlanmış oldu.
Haber Yayın Tarihi: 19.08.2020 22:11
Kaynak: DHA
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