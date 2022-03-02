BAYRAKTAR AKINCI B GÖKYÜZÜYLE BULUŞTU - Son Dakika
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BAYRAKTAR AKINCI B GÖKYÜZÜYLE BULUŞTU

02.03.2022 19:33

BAYRAKTAR AKINCI TİHA'nın 2 X 750 HP olmak üzere toplam 1500 HP'ye sahip olan B modeli ilk uçuş testini başarıyla tamamladı.

BAYRAKTAR AKINCI TİHA'nın 2 X 750 HP olmak üzere toplam 1500 HP'ye sahip olan B modeli ilk uçuş testini başarıyla tamamladı.

Savunma Sanayii Başkanlığı liderliğinde yürütülen AKINCI projesi kapsamında Baykar tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA'nın (Taarruzi İnsansız Hava Aracı) B modeli gökyüzüyle buluştu. 2 X 750 HP olmak üzere toplamda 1500 HP güce sahip olan Bayraktar AKINCI B, sınıfının en güçlü ve muharebe kabiliyeti en yüksek muharip uçağı olarak hizmet verecek. Çorlu'da bulunan Bayraktar AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde gerçekleştirilen test faaliyetinde Bayraktar AKINCI B TİHA, 1 saat 16 dakika havada kaldı. Bayraktar AKINCI B ilk uçuşunda gerçekleştirilen aerodinamik parametre tanımlama testlerini de başarıyla tamamladı.

BAYRAKTAR AKINCI B GÖKYÜZÜYLE BULUŞTU
BAYRAKTAR AKINCI B GÖKYÜZÜYLE BULUŞTU
BAYRAKTAR AKINCI B GÖKYÜZÜYLE BULUŞTU

YORUMLAR
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Baykar, Milli, TİHA, HP, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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