Bayraktar AKINCI TİHA, 1.360 kilogram faydalı yükle 13 saat 24 dakika uçtu

Bayraktar AKINCI TİHA (Taarruzi İnsansız Hava Aracı), resmi heyetlerin önünde toplam 3000 libre (1.360 kilogram) faydalı yükle 13 saat 24 dakika uçuş gerçekleştirdi.

BAYKAR açıklamasına göre, Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) liderliğinde yürütülen proje kapsamında, BAYKAR tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA kabiliyetlerini adım adım geliştiriyor.

Bayraktar AKINCI TİHA, Çorlu'da devam eden tasarım doğrulama faaliyetleri kapsamında SSB ile kullanıcı kuvvetlere ait resmi heyetlerin huzurunda yaptığı uçuşta 3000 libre (1.360 kilogram) faydalı yükle havalandı.

Kalkış ağırlığı 6 tonu (6.049 kilogram) geçen AKINCI, tam yüke yakın faydalı yük ile güçlü bir performans sergileyerek 30 bin feet (9 bin 144 metre) irtifaya kadar yükseldi.

9 Temmuz'da gerçekleşen uçuşta gövde altında TÜBİTAK SAGE tarafından yerli olarak geliştirilen NEB (Nüfuz Edici Bomba) ile havalanan AKINCI, bu uçuşta 13 saat 24 dakika havada kaldı.

Bayraktar AKINCI, 8 Temmuz'da gerçekleştirdiği 25 saat 46 dakika süren uçuşta, 38 bin 39 feet (11 bin 594 metre) yüksekliğe çıkarak Türk havacılık tarihinin irtifa rekorunu kırmıştı.

Bugüne kadar test ve eğitim uçuşlarında 874 sorti yapan AKINCI, 5 Temmuz'da gerçekleştirilen atış testinde ise Roketsan tarafından milli olarak geliştirilen harp başlıklı mühimmatlar MAM-C, MAM-L ve MAM-T ile hedefleri tam isabetle vurdu.