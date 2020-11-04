Bayraktar AKINCI TİHA bir ilki gerçekleştirdi - Son Dakika

Bayraktar AKINCI TİHA bir ilki gerçekleştirdi

04.11.2020 18:21

- Bayraktar AKINCI TİHA bir ilki gerçekleştirdi Uzak meydana tam otonom iniş kalkışı başarıyla gerçekleştirdi BAYKAR tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı bugün gerçekleştirilen test kapsamında bir ilki gerçekleştirdi.

- Bayraktar AKINCI TİHA bir ilki gerçekleştirdi

Uzak meydana tam otonom iniş kalkışı başarıyla gerçekleştirdi

İSTANBUL - BAYKAR tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı bugün gerçekleştirilen test kapsamında bir ilki gerçekleştirdi. Çorlu'dan havalanan AKINCI, Yer Kontrol İstasyonu bulunmayan uzak meydana tam otonom iniş ve kalkışı başarıyla gerçekleştirdi.

Çorlu Hava Meydan Komutanlığı'nda yer alan Bayraktar AKINCI, Uçuş Eğitim Merkezi'nde test faaliyetleri devam eden Bayraktar AKINCI TİHA, ortalama 20 bin feet yükseklikte gerçekleştirilen sistem tanımlama testlerinin ardından yer kontrol istasyonu bulunmayan bir başka piste iniş ve kalkış kabiliyetinin test edilmesi amacıyla uzak meydana ulaştı. YKİ bulunmayan meydanda tam otonom iniş-kalkışı başarıyla tamamlayarak bir ilki gerçekleştiren AKINCI, daha sonra Çorlu'ya geri döndü.

"Uzak meydanda iniş denemeleri yaptık"

Test faaliyetini yöneten Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar "AKINCI Prototip 1 hava aracımız önce Çorlu'dan havalandı. Orta irtifada sistem tanımlama testlerimizi gerçekleştirdik. Sonrasında uzak meydana iniş denemeleri yaptık. Önce yaklaştı, alçaktan pas geçti ve sonrasında ikinci denemede de tekerlerini piste koyup tekrar kalktı. Şimdi de dönüp Çorlu'ya inecek. Vatanımıza milletimize hayırlı uğurlu olsun" dedi.

İlk uçuş 6 Aralık 2019'da yapıldı

Bayraktar AKINCI TİHA, ilk uçuşunu 6 Aralık 2019 tarihinde gerçekleştirdi. Yıl sonuna kadar ilk teslimatın gerçekleştirilmesinin planlandığı Bayraktar AKINCI TİHA projesinin üçüncü prototipinin entegrasyon süreci Baykar Milli S/İHA Ar-Ge ve Üretim Merkezi'nde devam ediyor. Üçüncü prototip de entegrasyonun tamamlanmasının ardından test uçuşlarını icra etmek üzere Çorlu Hava Meydan Komutanlığı'na gönderilecek.

Bayraktar AKINCI TİHA bir ilki gerçekleştirdi
Bayraktar AKINCI TİHA bir ilki gerçekleştirdi
Bayraktar AKINCI TİHA bir ilki gerçekleştirdi
Bayraktar AKINCI TİHA bir ilki gerçekleştirdi

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Bayraktar AKINCI TİHA bir ilki gerçekleştirdi - Son Dakika


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