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Bayraktar AKINCI TİHA envantere girdi - Son Dakika

Bayraktar AKINCI TİHA envantere girdi

30.08.2021 00:40
Bayraktar AKINCI TİHA envantere girdi, System.String[]

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı liderliğinde yürütülen AKINCI projesi kapsamında Baykar tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA'nın Teslimat ve Mezuniyet Töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törenle Çorlu'da bulunan Bayraktar...

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı liderliğinde yürütülen AKINCI projesi kapsamında Baykar tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA'nın Teslimat ve Mezuniyet Töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törenle Çorlu'da bulunan Bayraktar AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Baykar'dan yapılan açıklamaya göre, geliştirme çalışmalarına 2017 yılında başlanan ve ilk uçuşunu 6 Aralık 2019'da gerçekleştiren Bayraktar AKINCI TİHA'nın güvenlik güçlerine ilk teslimatı 29 Ağustos 2021 Pazar günü yapılan törenle tamamlandı.

Törende aynı zamanda Bayraktar AKINCI TİHA'yı kumanda edecek ve bakım faaliyetlerini yürütecek 125 kursiyer, Baykar tarafından verilen eğitimleri tamamlayarak mezun oldu.

Envantere giren ilk Bayraktar AKINCI TİHA, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın huzurunda Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar tarafından Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir'e teslim edildi. Haluk Bayraktar, teslimatın ardından AKINCI'nın maketini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdim etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tören öncesi alanda hazır bekletilen 3 adet Bayraktar AKINCI TİHA'yı imzaladı. İmzanın ardından ise AKINCI'yı milli ve özgün olarak geliştiren Baykar personelleri ile uçakların önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Teslimat ve mezuniyet töreninin tamamlanmasının ardından beraberindeki heyet ve kursiyerler ile birlikte uçuş hattına geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan burada Bayraktar AKINCI TİHA'nın uçuş gösterisini izledi. AKINCI'nın uçuş ekibinin yer aldığı YKİ'ye (Yer Kontrol İstasyonu) geçerek pilot koltuğuna oturan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gökyüzünde uçuşuna devam eden Bayraktar AKINCI TİHA'yı bir süre kumanda etti.

Baykar tarafından milli ve özgün tasarım, yazılım, aviyonikler ve mekanikler ile geliştirilen robot uçak AKINCI'da 100'e yakın bilgisayar sistemi görev yapıyor. 6 ton kalkış ağırlığı bulunan Bayraktar AKINCI TİHA, 1,5 ton faydalı yük taşıma kapasitesiyle ön plana çıkıyor.

Milli olarak geliştirilen AESA radarı sayesinde yüksek durumsal farkındalık ile görev icra edebilecek olan Bayraktar AKINCI TİHA, taşıyacağı yerli hava-hava mühimmatları ile savaş uçakları F-16'ların icra ettiği bazı görevleri de gerçekleştirecek. Sentetik Açıklıklı Radar (SAR) ile elektro optik sistemlerin görüntü almakta zorlandığı kötü hava koşullarında dahi görüntü alarak kullanıcıya aktarabilecek. Meteoroloji radarı ve çok amaçlı hava radarını bünyesinde barındıracak olan hava aracı platformu bu kabiliyetleriyle sınıfında lider olacak.

"Eline kına yakılmış bir evlat gibi askere uğurluyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, hayallerinin gerçekleştiğini ve AKINCI'yı eline kına yakılmış bir evlat gibi askere uğurladıklarını belirtti.

Bayraktar, Milli İHA geliştirme serüvenin başından itibaren geliştirilen her bir teknoloji için yoğun bir mücadele verdiklerini ve en çok öğrenilmiş çaresizliği sürdüren zihniyet ile mücadele ettiklerini ifade etti.

AKINCI TİHA'nın envantere girmesiyle birlikte Türkiye'nin İHA liginde dünyadaki ilk 3 ülke arasında yer aldığını belirten Bayraktar, "2003'de Mini İHA ile başlayan yolculuğumuzda, önce ülkemizin taktik sınıftaki ilk İnsansız Hava Aracı'na kavuştuk. Ardından, havacılıkta gelişmiş ülkelerin dahi almak için sırada beklediği, şu an 10'dan fazla ülkeyle ihracat sözleşmesi imzalanmış, Türk mühendisinin özgün tasarımı Bayraktar TB2 S/İHA'yı ülkemize kazandırdık. Bu sayede Baykar gelirlerinin yüzde 70'inden fazlasını ihracattan elde ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bayraktar, AKINCI'yı tasarlayan ve üreten teknik ekip olarak, onu sadece yüksek teknoloji harikası bir İHA olarak görmediklerinin altını çizerek, şu ifadeleri kullandı:

"AKINCI'ya baktığımızda gördüğümüz; yüzyıllardır hürriyetinden asla vazgeçmemiş olan, 'Semalarımızda hür ve bağımsız olacağız' diyen milletimizin asil ruhu ve iradesidir. Onun için AKINCI'dan beklentimiz, semalarımızın en öndeki fütursuz ve cesur bekçisi olması, isminin hakkını vermesi ve milyonlarca saat uçarak milletimize hizmet etmesidir. AKINCI'nın, dünyaya nam salan Bayraktar TB2 SİHA'mız gibi muharebe doktrinine yeni bir soluk getireceğine ve Türk SİHA'larının namını daha da ileriye taşıyacağına yürekten inanıyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajı Akıncı'nın yazılımında

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a özel bir tablo hediye etti.

Tabloda, AKINCI'nın 6 Aralık 2019'daki ilk uçuşundan saatler önce uçuş kontrol bilgisayarının içindeki gömülü yazılıma eklenen ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yazılan mesaj ile mesajın bilgisayar dili ile yazılım koduna çevrilmiş hali yer aldı. Bayraktar AKINCI TİHA'lar tüm uçuşlarda bu mesajın yer aldığı yazılım ile görev yapıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bayraktar AKINCI TİHA için yazdığı özel mesajda şu ifadelere yer vermişti:

"İstiklalimiz ve istikbalimiz için hep daha ileriye…Türkiye, devlet tecrübesi 2 bin 200 yılı aşan bir ülkedir. Bu vasfımızı, her dönemde en güçlü, en ileri, en etkili siyasi, askeri, ekonomik, toplumsal altyapıyı kurmuş olmamıza borçluyuz. Devlet yönetimindeki görevlerimiz boyunca, ülkemizi bu tarihi mirasına layık seviyeye getirmenin mücadelesini verdik. İnancımızı ve neslimizi korumanın yolunun, bağımsızlığımıza ve geleceğimize sahip çıkmaktan geçtiğini hiç unutmadık.

Maziden atiye kurduğumuz köprü ile Türkiye'yi her alanda dünyanın en ileri ülkeleri arasına yükseltmeye ahdettik. Bilhassa savunma sanayimizi kendi kendimize yeterli hale getirmek için çok çalıştık. Karada, denizde, havada ve inşallah uzayda, dostlarına güven, düşmanlarına korku veren bir Türkiye hedefine odaklandık. Elde ettiğimiz başarıyla, Türk milletinin yüksek teknolojiye dayalı sistemleri üretme ve kullanma yeteneğini tüm dünyaya gösterdik.

BAYRAKTAR serisi silahlı/silahsız insansız hava araçları, işte bu gayretin en başarılı eserlerinden biridir. Gençlerimizin, demokrasiden ekonomiye ve özellikle de teknolojiye kadar her alanda kurduğumuz güçlü altyapı üzerinde 2053 ve 2071 vizyonlarını hayata geçireceklerine yürekten inanıyorum. İstiklalimiz ve istikbalimiz için hep daha ileriye" diyerek, AKINCI TİHA projesi ile bir üst aşamaya geçen bu çalışmada emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun."

Recep Tayyip Erdoğan, Baykar, Milli, TİHA, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Bayraktar AKINCI TİHA envantere girdi - Son Dakika Ekonomi


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