Bayraktar'dan İdlib semalarında dolunayla buluşan yerli İHA paylaşımı - Son Dakika

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Bayraktar'dan İdlib semalarında dolunayla buluşan yerli İHA paylaşımı
6 saat önce
Selçuk Bayraktar, yerli İHA'nın İdlib üzerinde gözlem faaliyeti yürüttüğü sırada dolunay ile aynı kareye yansıdığı fotoğrafı paylaştı.
Selçuk Bayraktar, yerli İHA'nın İdlib üzerinde gözlem faaliyeti yürüttüğü sırada dolunay ile aynı kareye yansıdığı fotoğrafı paylaştı.
Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabı üzerinden yerli İHA'nın İdlib bölgesinde gözlem uçuşu sırasında dolunay ile buluştuğu anı paylaştı. Bayraktar, Berat Kandili vesilesiyle "Ay... parçası Gecemiz mübarek olsun" notunu yazdı.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 01:10 Kaynak: İHA
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