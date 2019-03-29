Bayraktar'dan Sokak Hayvanları İçin Hizmet Sözü

AK Parti Sarıyer Belediye Başkan adayı Salih Bayraktar, sokak hayvanları konusuna kalıcı bir çözüm üretmek için kolları sıvadı.

AK Parti Sarıyer Belediye Başkan adayı Salih Bayraktar, sokak hayvanları konusuna kalıcı bir çözüm üretmek için kolları sıvadı. 7 yıl önce sokaktan sahiplendiği köpeği Kömür ile birlikte hayvanseverlerle bir araya gelen Bayraktar, "Sokak hayvanlarını sorun olarak görmüyoruz. Sarıyer'de Türkiye'ye örnek olacak bir modeli hayata geçirmek istiyoruz" dedi.



Cumhur İttifakı Sarıyer Belediye Başkan adayı Salih Bayraktar, İstanbul'da ve Sarıyer'de faaliyet gösteren Hayvan Hakları Savunucusu Sivil Toplum Kuruluşları, sokak hayvanları için çözüm bekleyen mahallelerin muhtarları, vatandaşlar ve konuyla ilgili akademisyenlerle bir araya geldi. Toplantıya köpeği Kömür ile birlikte gelen Bayraktar, tüm taraflarla beraber sokak hayvanları konusunda Türkiye'ye mal olacak kalıcı bir çözüm üretmek istediklerini söyledi. İBB Sarıyer Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıya sokak hayvanları konusunda örnek çalışmalar yapan Kağıthane Belediyesi'nin Başkan Yardımcısı Şaban Demirel ile AK Parti Sarıyer İlçe Başkanlığı Hayvan Hakları Komisyonu Başkanı Binnur Hattat da katıldı.



KÖPEĞİ KÖMÜR'ÜN HİKAYESİNİ ANLATTI



Bayraktar, 1 Nisan sonrası belediye bünyesinde istişare meclisi oluşturma önerisini not aldı. Bayraktar, 7 yıl önce sokakta yaralı bulup sahiplendiği ve 7 yıldır sokaklarda özgürce dolaşarak Sarıyer'in maskotu olan köpeği Kömür'ün hikayesini anlatarak, belediye destekli gönüllülerce yürütülecek sahiplendirme modelinin örnek bir çözüm teşkil edebileceğini, nihai çözüm için istişarelere devam edeceklerini anlattı. Bayraktar, "7 yıl kadar önce eve geldiğimde kapımın önünde bir köpek vardı ve yaralıydı. Gözümün içine bakıyor, vücut diliyle adeta benimle konuşuyordu. Dedim ki, 'Salih imtihan geldi. Hadi bu imtihanı ver bakalım.' O an sahiplendim ve veterinere götürdük. O günden sonra Kömür bizim ailemizin bir parçası oldu. O kadar sadakatli bir hayvan ki, köpekte bu kadar sadakatin olduğunu ben tabii hayvan sahibi olunca anladım. 7 yıldır beraberiz. Muhteşem bir hayvan. Kömür sadece bizim değil. Sarıyer merkezde yaşayan herkesin tanıdığı bir maskot oldu. İki gün tedaviye gönderdiğim zaman herkes Kömür'ü soruyor" diye konuştu.



HAYVANLARA DA HİZMET EDECEĞİZ



'Bizim hayvanları bir sorun olarak görmememiz lazım. Çünkü onlar da yaşamın bir parçası' diyen Bayraktar, "Fakat hayvanların çözülmesi gereken sorunları var. İnsanlara hizmet ettiğimiz gibi hayvanlara da hizmet etmemiz gerekiyor. Akademisyenler, hayvan hakları savunucusu dernekler ve sokak hayvanları ile ilgili sağlık ve güvenlik problemi yaşanan mahallerin sakinleri ve muhtarlarımız ile birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Hayvanları barınaklara hapsetmek de sokaklarda kontrolsüz şekilde tümüyle başıboş bırakmak da doğru değil. Hem hayvanları doğal hayattan koparmayacağız, hem tek tek takibini yapacağız. Ben yaptım oldu mantığıyla yaptığınız hiçbir proje kabul görmüyor. Paydaşların bunu kabul etmesi, sahiplenmesi lazım. Tamam, bu demesi lazım. Sarıyer'de gerçekten Türkiye'ye örnek olacak bir modeli hayata geçirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.



STK TEMSİLCİLERİNDEN TOPLANTI TEŞEKKÜRÜ



Hayvan hakları savunucusu derneklerin yöneticileri ve üyeleri de toplantıda İstanbul'un farklı bölgelerindeki çeşitli hayvan barınaklarıyla ilgili şikayetlerini ve duyumlarını Bayraktar'a iletti. Bayraktar'a kendilerini davet ettiği ve dinlediği için teşekkür eden derneklerin yöneticileri, 1 Nisan'da belediye başkanı olduğunda AK Partili Kağıthane Belediyesi'nde olduğu gibi bir hayvan hakları meclisi oluşturulması taleplerini gündeme getirdi. Bayraktar, iletilen sorunların takipçisi olacağını ve hayvanlara karşı bireysel kötü tutumların tespit edilmesi halinde bir daha cesaret edilemeyecek şekilde yaptırımdan yana olduğunu kaydetti. Bayraktar, toplantıda ve özel sohbetler sırasında dile getirilen doğal yaşam parkı, belediye destekli sahiplendirme ve diğer önerilerin üzerinde çalışacaklarını vurguladı. - İstanbul

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