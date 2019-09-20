Bayraktar'dan TEKNOFEST'e davet

Baykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST'e hafta sonu yoğun katılımcı beklediklerini belirterek, herkesi başta milli İHA, SİHA ve helikopterler olmak üzere milli teknoloji eserlerini görmeye davet etti.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde, ülkenin önemli kurum ve firmalarının destekleriyle Atatürk Havalimanında düzenlenen, Anadolu Ajansı'nın Global İletişim Ortağı olduğu TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, dördüncü gününde yağışa rağmen ziyaretçi ağırlıyor.

Baykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesaplarından paylaştığı videoda, ilk üç günde 416 bin kişinin TEKNOFEST'i ziyaret ettiğini duyurdu.

Bayraktar, yağmur sebebiyle bazı etkinliklerin ertelendiğini dile getirirken, "Konserimiz vardı akşam, pazar gününe ertelendi. Hava gösterilerimiz de hava muhalefeti nedeniyle ertelendi." dedi.

Hafta sonu festivale yoğun katılım beklediklerini ifade eden Bayraktar, "Cumartesi ve pazar günleri yüksek düzeyde katılımcı bekliyoruz. Bu nedenle tüm ziyaretçilerimizi sabah erkenden toplu taşıma araçlarıyla gelmelerini tavsiye ediyoruz. Burası çok yoğun olacak." açıklamasını yaptı.

Festivalde 10 bin yarışmacının 19 farklı alanda yarıştığını vurgulayan Bayraktar, herkesi milli İHA'lar, SİHA'lar ve helikopterler başta olmak üzere milli teknoloji hamlesi eserlerini görmeye davet etti.