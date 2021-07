Bayraktar: "Fındıkta farklı rekolte tahminlerine göre fiyat belirlenmemelidir"

Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (FİSKOBİRLİK) Başkanı Lütfi Bayraktar, fındıkta rekolteye bağlı bir fiyat beklentisine gidiliyorsa bunun dünyada fındık sektöründe yeteri kadar baskın rol üstlenilemediği anlamı taşıdığını söyledi.

Her fındık sezonu öncesi rekolteye bağlı fiyat beklentisinin olduğuna dikkat çeken FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar yaptığı açıklamada, "Her sezon bir rekolte tespiti yapılıyor ve farklı tahminler olunca da bugün olduğu gibi belirsizlik ortaya çıkıyor. Biz de bir rekolte tespiti yapıyoruz ve her yıl yüzde 7 oranında yanılma payımız oluyor. Bu sene de tespitimizi yaptık, öyle çok yüksek rakamlarda açıklandığı gibi bir rekolte olmadığını söyleyebilirim. Ama önemli olan bizim rekolte tahminimiz değil. Burada daha önemli olan bir yanlış var. Eğer dünyada tekel üreticisi konumundayken, her yıl rekolteye bağlı piyasada oluşacak bir fiyat beklentisine gidiliyorsa yeteri kadar baskın rol üstlenemiyoruz demektir. Fiyatı belirleyen rekolte değil, dünyanın en büyük fındık üreticisi olarak biz olmalıyız. Birbirinden farklı açıklanan rekolte tahminlerine göre fiyat belirlenmemelidir" dedi.

"Müdahale alımı yapan kurum aldığı fiyatın altında bir fiyattan fındığı satmamalı"

Fındıkta müdahale alımı yapan kurumun, aldığı fiyatın altında bir fiyattan fındık satmaması gerektiğini de ifade eden Bayraktar, "Hiçbir müdahale kurumu ürünü aldığı fiyatın altında piyasaya arz etmez, eğer ederse bu müdahale alımı ve kurumu olmaz. Bugün fındıkta müdahale alımını yapan kurum TMO'dur. TMO'da piyasayı dengelemek durumundadır. Bugüne kadar müdahale alımı yapan TMO'da aldığı ya da altında bir fiyattan fındık sattığı görüldü. Oysaki piyasanın TMO'dan bu şartlarda fındık alma ihtimali varsa fiyatlar istenildiği kadar yükselmesi beklenemez. Eğer TMO geçen yıl 22,5 liradan fındık alıp kar edebiliyorsa neden üretici sezon başında 20 liranın altında fındık satmak zorunda kaldı. Bu nedenledir ki müdahale kurumu aldığı fiyattan veya altında bir fiyattan piyasaya fındık satıyorsa piyasaya müdahale edemiyor demektir" ifadelerini kullandı.

"Fındık alımı için özel ekip kurulacak ve piyasa üzerinde fiyat verilecek"

FİSKOBİRLİK'in her yıl olduğu gibi bu sezonda da piyasanın üzerinde bir fiyattan fındık alımı yapacağını açıklayan Bayraktar, "Alımları peşin ya da emanet sistemi ile yapacağız ve FİSKOBİRLİK olarak üreticiden gelecek tüm fındığı almayı hedefliyoruz. Piyasa fiyatının 25 ila 50 kuruş üzerinden fındık alacağız. Günlük olarak piyasa fiyatını takip edeceğiz ve her gün oluşan fiyatın üzerine en az 25 kuruş koyacağız. Herhangi bir limitimiz veya kotamız bulunmamaktadır. Birliğe bağlı kooperatiflerin tamamında ekipler oluşturuldu ve ürün kabulü yapacağız. Ayrıca üreticiler aradığında gidip harmanından ya da kapısından teslim alacağız. Peşin ve emanet sistemi üzerinden alım politikası uyguladık. İsteyen çiftçimiz ürün bedelini hemen alacak, isteyen de daha sonra değerlendirilmek üzere fındıklarını depolarımıza emanet olarak bırakabilecek. Geçen yıl hedefimizi tutturmuştuk bu yıl daha da aktif olacağız bazı kooperatiflerimiz fındık alımında daha aktif, bazıları ise daha vasat durumdaydı. Bu sene vasat olan kooperatiflerimizde özel ekipler kuracağız. Giresun için de özel bir ekiple çalışma yaparak fındık alımında geçen yıllara oranla daha başarılı olmak istiyoruz. Üreticilerimizin FİSKOBİRLİK'e sahip çıkmasını bekliyoruz ve bilsinler ki FİSKOBİRLİK'in kötü günleri geride kaldı. Artık fındığa katma değer sağlayarak dünya pazarına arz eden bir kurum haline gelmiştir" diye konuştu. - GİRESUN