Son Dakika Haberleri: Bayraktar: "Fiyat düşüşü üreticide yüzde 67.50 ile en fazla salatalıkta görüldü"
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Bayraktar: "Fiyat düşüşü üreticide yüzde 67.50 ile en fazla salatalıkta görüldü"

28 dakika önce

- Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar'ın gelişi Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar'ın konuşması ANKARA - Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, açıklamalarda bulundu.

- Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar'ın gelişi
Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar'ın konuşması ANKARA - Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, açıklamalarda bulundu. (1)
Bayraktar: Fiyat düşüşü üreticide yüzde 67.50 ile en fazla salatalıkta görüldü
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 11:03 Kaynak: AA
Şemsi Bayraktar, Türkiye Ziraat Odaları Birliği, Güncel
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