Bayraktar: "Fiyat düşüşü üreticide yüzde 67.50 ile en fazla salatalıkta görüldü"
28 dakika önce
- Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar'ın gelişi Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar'ın konuşması ANKARA - Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, açıklamalarda bulundu.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 11:03 Kaynak: AA
- Türkiye Ziraat Odaları Birliği
Genel Başkanı Şemsi Bayraktar
'ın gelişi
Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar'ın konuşması ANKARA - Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, açıklamalarda bulundu. (1)
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