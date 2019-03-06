Bayraktar İha Ukrayna'da Test Uçuşlarına Başlayacak
59 dakika önce
Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Türkiye'den İnsansız Hava Aracı (İHA) Bayraktar TB2'yi teslim aldıklarını açıkladı.
Ukrayna
Devlet Başkanı Petro Poroşenko
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(İHA) Bayraktar TB2'yi teslim aldıklarını açıkladı. Savunma ve Ulusal Güvenlik Toplantısı'nda konuşan Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, "Türkiye Devlet Başkanı'yla yaptığımız anlaşma sonucu İnsansız Hava Aracı Bayraktar TB2'yi teslim aldık ve en kısa sürede deneme uçuşunu yapacağız" dedi. Bayraktar TB2'nin Ukrayna'ya satış anlaşması kapsamında 6 adet üretilecek ve araçlar 1 yıl içinde teslim edilecek. Bayraktar TB2, tank gibi güçlü zırhlara sahip araçları bile bulundurduğu yüksek hassasiyetlere sahip roket sistemiyle delip geçebiliyor.
(Bekir Keskin/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 09:51 Kaynak: İHA
Ukrayna Türkiye'den Satın Aldığı İHA'ları Test Edecek
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