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Bayraktar İnşaat, Adres Ankara Evleri'nin lansmanını gerçekleştirdi - Son Dakika

Bayraktar İnşaat, Adres Ankara Evleri'nin lansmanını gerçekleştirdi

Son Güncelleme: 21.10.2023 17:41

Yarım asırdır inşaat sektöründe faaliyet gösteren Bayraktar İnşaat, 50. yılına özel gerçekleştirdiği Adres Ankara Evleri'nin lansmanını gerçekleştirdi.

Bayraktar İnşaat'ın 50'inci yıla özel olarak 50 ay vade imkanıyla hayata geçirdiği son projesi Adres Ankara Evleri için geri sayım başladı. Sektörde ses getiren projenin lansmanı bugün gerçekleştirildi.

Bayraktar İnşaat, Adres Ankara Evleri'nin lansmanını gerçekleştirdi

YOĞUN KATILIM OLDU

Erdoğan Bayraktar'ın da yer aldığı lansmana yoğun katılım gerçekleştirildi. Lansmana; Abdullah Torun, Hüseyin Çelik, Oğuz Kaan Köksal, Salim Sarıoğlu, Mehmet Cansızoğlu, Oktay Saral, Yalçın Akdoğan, Necati Özbahadır, Sadık Yakut, Mustafa Akan, Mevlüt Akgün, Mikail Arslan, Mehmet Daniş, Mahmut Kaplan, Mahmut Uğur Çetin, Halil Ergen ve Ali Coşkun gibi tanınmış isimler de katıldı.

Bayraktar İnşaat, Adres Ankara Evleri'nin lansmanını gerçekleştirdi

2025 YILINDA OTURUM BAŞLAYACAK

Şehir hastanesine ve Antares AVM'ye komşu olan Adres Ankara Evleri, toplamda 164 bin m² alana sahip. Dev projede 2025 yılında oturum başlayacak.

Bayraktar İnşaat, Adres Ankara Evleri'nin lansmanını gerçekleştirdi

2.468 ADET KONUT VAR

Projede 302 adet açık mutfak 2+1, 326 adet kapalı mutfak 2+1, 342 adet 3+1, 1.516 adet 4+1 olmak üzere toplam 2.468 adet konut ve 81 adet ticari alan yer alıyor.

Bayraktar İnşaat, Adres Ankara Evleri'nin lansmanını gerçekleştirdi
Bayraktar İnşaat, Adres Ankara Evleri'nin lansmanını gerçekleştirdi

Erdoğan Bayraktar, İnşaat, Emlak, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika İnşaat Bayraktar İnşaat, Adres Ankara Evleri'nin lansmanını gerçekleştirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bayraktar İnşaat, Adres Ankara Evleri'nin lansmanını gerçekleştirdi - Son Dakika
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