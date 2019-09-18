Bayraktar: "İstiyoruz ki genç kardeşlerimiz dışarıya muhtaç olmadan ülkemizin ihtiyacı olan...
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Baykar Teknik Müdürü ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Yeşilköy'de Anadolu Ajansı (AA) Finans Masası'na konuk oldu. Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 02:21 Kaynak: AA
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