Bayraktar KKTC'de ilk görevine çıktı - Son Dakika

Bayraktar KKTC'de ilk görevine çıktı
6 saat önce
KKTC Geçitkale Havaalanı'na inen Bayraktar TB2 tipi İHA ilk görevi için havalandı.
Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 12:27 Kaynak: DHA
KKTC Geçitkale Havaalanı'na inen Bayraktar TB2 tipi İHA ilk görevi için havalandı. Dökümü
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-İHA'nın taksi yapması
-İHA'nın havadan görüntüsü
-Muhabir anonsu
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