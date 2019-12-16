Bayraktar KKTC'de ilk görevine çıktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bayraktar KKTC'de ilk görevine çıktı - Son Dakika

Bayraktar KKTC'de ilk görevine çıktı

6 saat önce

KKTC Geçitkale Havaalanı'na inen Bayraktar TB2 tipi İHA ilk görevi için havalandı.

Bayraktar KKTC'de ilk görevine çıktı, System.String[]

KKTC Geçitkale Havaalanı'na inen Bayraktar TB2 tipi İHA ilk görevi için havalandı. Dökümü

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-İHA'nın taksi yapması

-İHA'nın havadan görüntüsü

-Muhabir anonsu


Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 12:27 Kaynak: DHA
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