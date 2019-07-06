Son Dakika Haberleri: Bayraktar köyü asfaltlandı
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Bayraktar köyü asfaltlandı

1 saat önce

Toprak yollarından dolayı sıkıntı yaşayan İzmit Bayraktar Köyü'nün yolları asfaltla kaplandı.

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Toprak yollarından dolayı sıkıntı yaşayan İzmit Bayraktar Köyü'nün yolları asfaltla kaplandı.

İzmit merkeze yaklaşık 7 kilometre uzaklıktaki Bayraktar köyünün yolu baştan sona asfaltla kaplandı. Yıllardır köy sakinlerine zorluklar yaşatan toprak yolun asfaltlama çalışmalarını İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet de bizzat takip etti. Yol yapım çalışmaları kapsamında Bayraktar'daki bin 600 metre uzunluğundaki yolun yapımında 685 ton PMT ile 4000 ton asfalt kullanıldı. Asfalt çalışması Bayraktar'daki vatandaşlara sevinç yaşattı. Başkan Hürriyet'e asfalt çalışmasından dolayı teşekkürlerini ileten Bayraktar Muhtarı Ali Cevat Tomardur, "17 yıldır asfalta hasrettik. Belediye Başkanımız bize asfalt sözü vermişti. Bu sözünü de kısa süre içinde yerine getirdi. Bayraktar halkı olarak Başkanımıza minnettarız" dedi.

Asfaltlama çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Hürriyet ise, "Halkımızın sorunlarını çözmek için bu görevlere geldik. Bayraktar halkı da yolun bozuk olmasından büyük sıkıntı yaşıyordu. Bu daha başlangıç. Halkımızın da desteği ile hizmetlerimiz artarak devam edecektir. Yaptığımız hizmetlerle halkımızı mutlu edebiliyorsak ne mutlu bize. Gece gündüz halkımız için çalışacağız" şeklinde konuştu. - KOCAELİ
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 03:58 Kaynak: İHA
Fatma Kaplan Hürriyet, Hürriyet, İzmit, Güncel
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