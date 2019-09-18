Son Dakika Haberleri: Bayraktar: "Savunma sanayisinde ülkemiz millileşme vizyonu ile büyük bir atılım yaşadı"
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Bayraktar: "Savunma sanayisinde ülkemiz millileşme vizyonu ile büyük bir atılım yaşadı"

2 saat önce

Baykar Teknik Müdürü ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Yeşilköy'de Anadolu Ajansı (AA) Finans Masası'na konuk oldu.

Baykar Teknik Müdürü ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Yeşilköy'de Anadolu Ajansı (AA) Finans Masası'na konuk oldu.

Bayraktar: Savunma sanayisinde ülkemiz millileşme vizyonu ile büyük bir atılım yaşadı

Selçuk Bayraktar, Yeşilköy, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 02:12 Kaynak: AA
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