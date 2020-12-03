Bayraktar: Tarımda üretim planlamasına ihtiyaç var - Son Dakika

Bayraktar: Tarımda üretim planlamasına ihtiyaç var

03.12.2020 13:06
Bayraktar: Tarımda üretim planlamasına ihtiyaç var, System.String[]

TÜRKİYE Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, "Türkiye için stratejik öneme sahip toprak ve su kaynaklarımızın etkin bir şekilde kullanılması ile çiftçilerimizin düzenli bir gelire, tüketicilerimizin de makul bir fiyattan ürünlere ulaşabilmesi için tarımda üretim...

TÜRKİYE Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, "Türkiye için stratejik öneme sahip toprak ve su kaynaklarımızın etkin bir şekilde kullanılması ile çiftçilerimizin düzenli bir gelire, tüketicilerimizin de makul bir fiyattan ürünlere ulaşabilmesi için tarımda üretim planlamasına ihtiyaç vardır" dedi.

TZOB Başkanı Şemsi Bayraktar, koronavirüs ile mücadele döneminde tarımın öneminin daha iyi anlaşıldığını söyledi. Bayraktar, bu dönemde tarım sektörünün üretim, istihdam ve dış ticaret açısından ekonomiye önemli katkıda bulunduğunu belirtti. Tarımsal üretimde yeni bir üretim sezonuna başlanıldığını ifade eden Bayraktar, "Koronavirüs süreci devam ederken, çiftçilerimiz sezona başta kredi borçları olmak üzere, hayvansal üretimde de önemli sorunlarla başladı. Patateste ise pazarlama sorunu hala devam etmektedir. Bunların yanında, sözleşmeli üretimde hazırlanması düşünülen mevzuat değişikliği konusunu da üreticilerimiz açısından fevkalade önemli buluyoruz. Çiftçinin biriken borçlarının faizsiz yapılandırılması, süt hayvanlarının kesime gitmesinin önlenmesi, besicilerimizin maliyet ve pazarlama sorunları, patates pazarlama sorunları ve sözleşmeli üretim ile ilgili görüşlerimizi Sayın Cumhurbaşkanımıza, Hazine ve Maliye Bakanımıza ve Ticaret Bakanımıza birer mektupla ilettik. Ayrıca, Tarım ve Orman Bakanımızla da bu sorunları görüştük" diye konuştu.

Bayraktar, koronavirüs ile birlikte çiftçilerin kredi borçları da buna paralel olarak arttığını kaydederek, şunları söyledi: "Çiftçinin toplam borç bakiyesi, 2019'da 106 milyar 307 milyon lira olarak gerçekleşirken, 2019 yılı sonundan 2020 Eylül ayına kadar, tarımda kredi kullanımı 122 milyar 941 milyon liraya ulaştı. 9 aylık süreçte bankalardan kredi kullanımı yüzde 15,6 oranında artış gösterdi. Bu dönemde, Tarım Kredi Kooperatifleri'nin kullandırdığı kredi miktarı ise 7,7 milyar lira oldu. Koronavirüs nedeniyle alınan çeşitli kararlar çerçevesinde bankalar vadesi gelen kredilerde erteleme ve yapılandırma yaptı. Ayrıca Temmuz ayı sonuna kadar icra işlemleri durduruldu. Ancak süre bitiminden sonra Tarım Kredi Kooperatifleri ve bankalar tarafından icra işlemleri başlatıldı. Bankalar, mevzuatları çerçevesinde yapılandırma kolaylıkları sağlasa da yüksek faiz oranları ile yapılan yapılandırma çiftçilere daha çok zarar vermektedir. Çiftçinin geleceğe yönelik borcu katlanarak artmaktadır. Aslında çiftçimiz borcunu tamamen ödemek istemektedir. Çiftçilerin bunu yapabilmesi için de tüm bankalara ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçları yapılandırılarak faizsiz olarak uzun vadeye yayılarak taksitlendirilmesi  önem arz etmektedir."'ÜRETİCİLERİN DESTEKLENMESİ ÖNEM ARZ EDİYOR'Sözleşmeli üretimin yeniden yapılandırılması ile ilgili mevzuat değişikliğine esas olmak üzere TZOB olarak görüşlerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunduklarını belirten Bayraktar, şunları kaydetti:

"Ülkemiz için stratejik öneme sahip toprak ve su kaynaklarımızın etkin bir şekilde kullanılması ve çiftçilerimizin düzenli bir gelire, tüketicilerimizin de makul bir fiyattan ürünlere ulaşabilmesi için tarımda üretim planlamasına ihtiyaç vardır. Üretim planlamasının en önemli araçlarından birisi de tarım ve sanayi entegrasyonunu da sağlayacak sözleşmeli üretim modelidir. Sözleşmeli üretim halen ülkemizde belli alanlarda ve ürünlerde uzun yıllardan bu yana yapılmaktadır. Ancak uygulamada bazı sorunlar da yaşanmaktadır. Bu sorunların aşılabilmesi ve sözleşmeli üretimin yaygınlaştırılabilmesi için üreticinin hakkını koruyacak düzenlemelerin yapılması, üreticinin gelirlerinin garanti altına alınması, sözleşmenin üretici ile firma arasında yapılması yerine birlik, kooperatif ve benzeri çiftçi örgütleri ile yapılması ve bu yolla üretim yapan üreticilerin desteklenmesi önem arz etmektedir."

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- Kaynak: DHA

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