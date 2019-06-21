Son Dakika Haberleri: Bayraktar TB2, 100 bin uçuş saatini tamamladı
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Bayraktar TB2, 100 bin uçuş saatini tamamladı

35 dakika önce

Bayraktar TB2, 100 bin uçuş saatini tamamladıBaykar, milli silahlı insansız hava aracı Bayraktar TB2'nin, 100 bin uçuş saatini tamamladığını açıkladı.

Bayraktar TB2, 100 bin uçuş saatini tamamladı
Baykar, milli silahlı insansız hava aracı Bayraktar TB2'nin, 100 bin uçuş saatini tamamladığını açıkladı.
Baykar, 2014 yılından bu yana TSK'nın kullanımında olan milli SİHA (Silahlı İnsansız Hava Aracı) Bayraktar TB2'nin, 100 bin uçuş saatini tamamlayarak, önemli bir aşamayı geride bıraktığını açıkladı. Böylece yerli ve milli imkanlarla tasarlanıp üretilen bu sınıftaki bir hava aracı 100 bin saat uçarak gökyüzünde en uzun süre görev yapan ilk milli hava aracı oldu.
Bayraktar TB2, 100 bin uçuş saatini tamamladı
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 01:18 Kaynak: DHA
İnsansız Hava Aracı, Güncel
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